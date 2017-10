Карла Бруни- Саркози записа кавър албума „French Touch“

Карла Бруни е едно от най- известните имена и лица в света, световноизвестен модел, знаменитост, а също така и съпругата на бившия френски президент Никола Саркози. Факт е обаче, че бившият супермодел е поп звезда във Франция от над 20 години, популярна и като изпълнител и като автор. Но с новия си албум издаден на 6-ти октомври със заглавието „French Touch“- „Френско докосване“, Карла Бруни, поднася нещо много по- различно. Тя изпълнява кавъри на любими нейни английски песни. Със своя леко дрезгав, нежен контраалт слага своя отпечатък върху световни хитове като „The Winner Takes It All“ или „Love Letters“. Силно впечатление прави, че точно в тези песни, които притежават огромен емоционален потенциал, почти с хирургическа точност е изрязана емоцията. За това принос имат аранжиментите на Дейвид Фостър направени изтънчено и елегантно. Точно Дейвид Фостър е инициаторът за албума „French Touch“ на Карла Бруни, той е и продуцент на албума. В записите участва обичайна група на Карла Бруни, в която от години са китаристът Дийн Паркс, барабанистът Джим Келтнер и Мики Рафаел, който свири на хармоника и в прекрасната версия на песента „"Crazy". Това е и единственият дует на Карла Бруни записан за албума „French Touch“ и то не с кого да е, а със самия Уили Нелсън. И още един оригинален кавър прави Карла Бруни- на песента „Moon River“, в оригинал изпълнена от Анди Уилямс. Ето какво си спомня за песента „Moon River“ Карла Бруни: „За първи път я чух във филма „Закуска в Тифани“. Бях силно изненадана от красотата на Одри Хепбърн, тя беше толкова очарователна, че напълно се влюбих в нея и в песента, както повечето хора. Започнах да свиря тази песен, която е шедьовър, перфектна е, така че не можех да се съпротивлявам и направих кавър.“ По свой неподражаем начин италианката, която от дете живее във Франция, изпълнява до болка познати стандарти като „Moon River“ или„Stand By Your Man“, които стоят до доста неочакван избор като „Enjoy the Silence“ на Depeche Mode или „Highway to Hell“ на AC/DC, докато изборът на песента „Miss You“ е логичен, защото Карла Бруни е приятелка на Мик Джагър. Малко хора могат да изглеждат толкова изтънчени и типично по френски както родената в Торино Карла Бруни. Тя расте в семейство на музиканти, майка й е пианистка, а съпругът й е композиторът Алберто Бруни Тедески. Бившата първа дама на Франция- Карла Бруни- Саркози се потапя в света на любимите си песни, като ги изпълнява сякаш с леко намигване в петия си студиен албум „French Touch“. Тя изпълнява популярни стандарти, ню уейв и рок класики, поп хитове сякаш пее шансон. Личи си, че и Карла Бруни и продуцентът Дейвид Фостър са се забавлявали правейки албума „French Touch“ и той наистина изглежда и звучи доста по- различно, въпреки, че материалът е до болка познат и в някои случаи дори доста поизносен. По повод изборът на песните французойката коментира: „Повечето от песните изпълнявах свирейки на моята китара като тийнейджър, така че това по някакъв начин са моите спомени. Харесват ми като парфюм, връщат ме в моите млади години, когато все още не пишех моя собствена музика и мечтаех да стана автор на песни, тогава свирех отново и отново песните на други хора.“