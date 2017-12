Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 15 януари 2018 година

1 януари

Изпълнения на Ян Ван Елсакер (тенор), и ансамбъл United Continuo.

3.00 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Folias para mi Señora Doña Tarolilla de Garallenos (инструментал); Begli occhi Lucent (Ян Ван Елсакер (тенор), и ансамбъл United Continuo).

3.08 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Alemana dicha la Ciriculia, Canciona dicha la Pretiosa, echa para D. Enrigo Butler Su Gallarda.

3.18 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Dolci sospiri passacalle.

3.26 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Battalia de Barabaso yerno de Satanas (инструментал).

Таркино Мерула (c.1595-1665), Sentirete una canzonetta.

3.34 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Non più d'amore; Se ben rose; Corriente dicha la cuella.

3.38 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), La Suave Melodia y su corrente; Клаудио Монтеверди (1567-1643), Si dolce è'l tormento.

3.47 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), O bellissimi capelli; Rimirate luci ingrate; Brando dicho el Melo.

3.52 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Quando il labbro ti bacio; Fantasia echa el muy Ruerendo Padre Falla (инстнументал); Nudo Arciero; Galliarda.

4.01 часа – Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Bella fanciulla; Il Rosso, Brando.

4.14 часа – Винченцо Калестани (1589-c.1617), Damigella tutta bella.

4.18 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за цигулка и оркестър № 5 в ла мажор, номерация по Кьохел 219. Изпълнява Бартоломей (Бартек) Нициол с Полски национален симфоничен оркестър. Диригент – сър Невил Маринър.

4.49 часа – Бартоломей Пекйел (около 1670 г.), Missa senza le cerimonie. Изпълняват ансамбъл Сamerata Silesia и Юлиан Гембалски (орган). Диригент – Анна Шостак.



2 януари

Изпълнения на ансамбъл Lesquercarde Consort.

3.00 часа – Пиер Фалез (1510-1575), Pavane Lesquercarde; Михаел Преториус (1571-1621), Ballet de Monsieur de Vendosme fecit à Fontainebleau; Арбо Тоано (1519-1595), Belle qui tiens ma vie; Антонио де Кабезон (1510-1566), La Dame le demanda; Клод Жервез (1540-1560), Branle de Champagne.

3.20 часа – Михаел Преториус (1571-1621), Две пиеси: Pavane de Spaigne; La Spagnolletta.

3.26 часа – Михаел Преториус (1571-1621), Passamezzo – Аноним от 17-и век; Антъни Холбърн (1584-1602), The Teares of the Muses; Тоано Арбо (1519-1595), Bransle des lavandieres.

3.38 часа – Клод Жервез (1540-1560), Pavane d'Angleterre avec sa gaillarde; Тилман Сузато (1500-1564), Entrée du fois; Михаел Преториус (1571-1621), Ballet de la Royne, Ballet de la Torche, Pavane de Spaigne, La Spagnoletta.

3.47 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония № 38 в ре мажор, номерация по Кьохел 504 – „Пражка“. Изпълнява Пражки камерен оркестър без диригент.

4.14 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), Вариации за пиано по тема на Шохен, опус 22. Изпълнява Збигнев Раубо.

4.44 часа – Фредерик Шопен (1810-1849), Мазурка, опус 67 № 2 в до минор – аранжимент за кларинет и пиано на Золтан Кочиш (1952). Изпълняват Жолт Сатмари (кларинет) и Золтан Кочиш (пиано).

4.46 часа – Албер Русел (1869-1937), Ария № 2 (Вокализа № 2), версия за кларинет и пиано. Изпълняват Антанас Талока (кларинет) и Лилия Талокиене (пиано).

4.49 часа – Винченцо Белини (1801-1835), Ария Eccomi in lieta vesta…. Oh! Quante volte, из операта „Капулети и Монтеки“. Изпълнява Адриана Марфизи (сопрано) с филхармонията на Осло. Диригент – Нелло Санти.



3 януари

Свири Шотландски Симфоничен оркестър на Би Би Си. Диригент – Томас Даусгаард.

3.00 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфонична поема за оркестър, опус 26 – „Финландия“.

3.09 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 1 в ми минор, опус 39.

3.46 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 2 в ре минор, опус 43.

4.29 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирно трио в ми бемол мажор, опус 1 № 1. Изпълнява трио „Кунгсбака“.



4 януари

Три клавирни концерта от Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), в изпълнение на Михаил Возкресенски и камерния оркестър при център „Павел Слободкин“. Диригент Леонид Николаевич.

3.00 часа – Концерт за пиано и оркестър № 13 в до мажор, номерация по Кьохел 415.

3.28 часа – Концерт за пиано и оркестър № 19 във фа мажор, номерация по Кьохел 459.

3.55 часа – Концерт за пиано и оркестър № 23 в ла мажор, номерация по Кьохел 488.

4.21 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), Сюита из балета „Кошутите“ (1939-1940). Изпълнява Кралски Концертгебау оркестър. Диригент – Бернард Хайтинк. Запис от 14 октомври 1977 г.

4.41 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Клавирно трио, опус 11 в си бемол мажор. Изпълнява трио „Ундина“.



5 януари

Свири оркестърът на Словенската телевизия и радио с диригент Даниел Раскин.

3.00 часа – Хенрик Миколай Горецки (1933-2010), Три пиеси в старинен стил.

3.10 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано и оркестър № 20 в ре минор, номерация по Кьохел 466. Солист – Стефан Владар.

3.38 часа – Ференц Лист (1811-1886), „Утешение“ № 3. Изпълнява на пиано Стефан Владар.

3.44 часа – Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 2 в ре минор, опус 43.

4.27 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 73 в ре мажор „Ловът“. Диригент Павел Деспали.

4.49 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концертна ария Ch'io mi scordi di te…? Non temer, amato bene (номерация по Кьохел 505). Изпълняват Андреа Рошт (сопрано), Золтан Кочиш (пиано) и Националният филхармоничен оркестър на Унгария.



6 януари

Свири Камерният оркестър на Румънското радио. Диригент – Габриел Бебезелеа.

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт в до мажор за флейта, арфа и оркестър, номерация по Кьохел 299. Каденцата е на Дан Дедиулон. Солисти – Богдан Стефанеску (флейта) и Мария Билдеа (арфа).

3.32 часа – Бела Барток (1881-1945), „Полка“ и „Бърз танц“ из „Румънски танци“. Изпълняват Богдан Стефанеску (флейта) и Мария Билдеа (пиано).

3.35 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 60 в до мажор „Разсеяният“.

4.03 часа – Роберт Шуман (1810-1856), „Етюди във формата на вариации“, опус 13. Изпълнява на пиано Хан Зуо.

4.32 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Духов квинтет, опус 43. Изпълнява духов квинтет „Ариарт“.



7 януари

Изпълнения на клавирното дуо Грег Андерсън – Елизабет Джой Роу. Аранжимент: Грег Андерсън и Елизабет Джой Роу.

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Алегрето из Симфония № 6 „Пасторална“ във фа мажор.

3.11 часа – Джон Адамс (1947), Hallelujah Junction.

3.28 часа – Ленърд Коен (1934-2016), Hallelujah Variations.

3.40 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), аранжимент Дьорд Куртаг (1926), Сонатина из Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106.

3.44 часа – Джон Ленън (1940-1980), Пол Маккартни (1942) – Let it be.

3.51 часа – Астор Пиацола (1921-1992), Три пиеси: Рrimavera Porteña, Oblivion и Libertango.

4.05 часа – Кристоф Вилибалд Глук (1714-1787), Балет из операта „Орфей и Евридика“.

4.09 часа – Морис Равел (1875-1937), „Валсът“.

4.22 часа – Ленърд Бърнстейн (1918-1990), Мамбо из мюзикъла „Уестсайдска история“.

4.24 часа – Боб Тиле (1922-1996), What a Wonderful World (Какъв чудесен свят).

4.28 часа – Аарон Копланд (1900-1990), аранжимент за четири ръце на Тимъти Кайн – Hoe Down из „Родео“.

4.32 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), оркестрация на Арнолд Шьонберг (1874-1951), Хорален прелюд Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist (BWV.631). Изпълнява Симфоничният оркестър на Сидни. Диригент – Едо де Ваарт.

4.35 часа – Антонин Дворжак (1841-1904), Струнен квартет № 12 във фа мажор „Американски“. Изпълнява квартет „Ешер“.



8 януари

Клаудио Монтеверди (1567-1643), Vespro della Beata Vergine (Вечерня за Блажената Дева Мария). Изпълняват: Юлия Ван Дорен (сопрано), Тереза Уокъм (сопрано), Томас Кули (тенор), Арън Шийън (тенор), Брадфърд Глайм (баритон), Дейна Уайтсайд (баритон), и ансамбъл Boston Baroque. Диригент – Мартин Пърлман.

3.00 часа – първа част на творбата

3.59 часа – втора част на творбата

4.36 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Соната за цигулка № 3 в до мажор. Изпълнява Вилде Франг.



9 януари

Свири Камерният оркестър при Румънското радио. Диригент Роберто Буфо.

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), концерт за пиано и оркестър № 1 в до мажор, опус 15. Солист – Даниел Готи.

3.37 часа – Едвард Григ (1843-1907), „Утро“ из сюитата „Пер Гинт“. Изпълнява на пиано Даниел Готи.

3.42 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 103 в ми бемол мажор „С тремоло на тимпани“.

4.12 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Квартет за флейта, виола и басо континуо в ре мажор. Изпълнява ансамбъл Les Adieux.

4.28 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Litaniae Lauretanae (номерация по Кьохел 195), Изпълняват: Дита Пийгъл (сопрано), Антра Бигака (мецо-сопрано), Мартин Клисънс (тенор), Янес Марковс (бас), хорът на Латвийското радио и камерен ансамбъл от Рига. Диригент Сигвардс Клава.

4.55 часа – Антон Естендорфер (1670-1711), Ciaccona super: Joseph, lieber Joseph mein. Изпълнява Петер ван Дайк (орган).



10 януари

Георг Фридрих Хендел (1685-1759), „Израел в Египет“ – Оратория (оригинална версия от 1739 година). Изпълняват: Зое Брукшоу (сопрано), Роуън Пиърс (контратенор), Кристофър Лаури (контратенор), Джеръми Бъд (тенор), Дингъл Яндъл (бас-баритон), Калум Торп (бас) и Хорът и Оркестърът на 18-ото столетие. Диригент – Уилям Кристи.

3.00 часа – Първа част на ораторията

3.44 часа – Втора част на ораторията

4.10 часа – Трета част на ораторията

4.48 часа – Джовани Бенедето Плати (1696-1763), Концерт в сол минор за обой, струнни и басо континуо. Изпълняват: Ханс-Петер Весерман (обой), и оркестър Neue Düsseldorfer Hofmusik с диригент Мари Утигер.



11 януари

Свири Националният симфоничен оркестър на RTE. Диригент – Дънкан Уорд.

3.00 часа – Хоакин Турина (1882-1949), La Procesión del Rocío, опус 9.

3.10 часа – Жозеф Кантелуб (1879-1957), „Песни от Оверн“. Солист – Мари Морийа (сопрано).

3.27 часа – Клод Дебюси (1862-1918), „Иберия“ из цикъла „Образи“.

3.48 часа – Морис Равел (1875-1937), „Алборада дел грациозо“.

3.57 часа – Ейтор Вила Лобос (1887-1959), „Бразилска бахиана“ № 5.

4.08 часа – Кошитани Татсуносуке (1909-1982), аранжимент на Такеши Мориуки (1979), „Hatsukoi“. Солист Мари Морийа (сопрано).

4.13 часа – Исаак Албенис (1860-1909), „Навара“.

4.19 часа – Джордж Гершуин (1898-1937), Кубинска увертюра.

4.31 часа – Исаак Албенис (1860-1909), Сюита „Испания“, опус 47. Изпълнява Илзе Граубина.

4.53 часа – Хуан де Навас (1650-1719), Ay, divino amor за сопрано и орган. Изпълняват Олга Питарх (сопрано), и ансамбъл Accentus Austria с диригент Томас Уимър.



12 януари

Свири Шотландски Симфоничен оркестър на Би Би Си. Диригент – Томас Даусгаард.

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 8 в си бемол минор „Недовършена“.

3.23 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 10 (версия на Дерек Кук).

4.36 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Клавирно трио в до мажор, номерация по Кьохел 548. Изпълнява трио „Орландо“ в състав: Тонко Нинич (цигулка), Владимир Крпан (пиано), и Андрей Ретрач (виолончело).



13 януари

Изпълнения на Оркестъра на Романска Швейцария с диригент Максим Емеляничев.

3.00 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 95 в до минор.

3.22 часа – Морис Равел (1875-1937), „Гробът на Купрен“.

3.40 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано № 9 в ми бемол мажор „Младежки“, номерация по Кьохел 271. Солист – Максим Емеляничев.

4.12 часа – Клод Дебюси (1862-1918), „Лунна светлина“ (бис). Изпълнява на пиано Максим Емеляничев.

4.18 часа – Отмар Шоек (1886-1957), Пасторално интермецо за струнен оркестър, опус 58 – Sommernacht (Лятна нощ). Изпълнява оркестър „Камерата Берн“.

4.30 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната в ре минор, опус 40 за виолончело и пиано. Изпълняват Нарек Хакназарян (виолончело), и Катя Апекишева (пиано).



14 януари

Свири Люксембургски филхармоничен оркестър с диригент Густаво Дудамел

3.00 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Концерт за цигулка в ре минор. Солист – Патриция Копачинская.

3.32 часа – Дьорд Куртаг (1926), „Почит към Джон Кейдж“ – Рухелос. Изпълнява Патриция Копачинская (цигулка).

3.36 часа – Антон Брукнер (1824-1896), Симфония № 7 в ми мажор.

4.37 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 31, в ла бемол мажор, опус 110. Изпълнява Сергей Терентиев.



15 януари

3.00 часа – Радион Шчедрин (1932), „Запечатаният ангел“. Изпълняват: Моника Церовчец (сопрано), Даниела Пероса (сопрано), Мартина Борсе (контраалт), Степан Франетович (тенор), Ивана Грашич (флейта), и Хорът на Хърватската телевизия и радио. Диригент Тончи Билич.

3.59 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Серенада за струнен оркестър в до мажор, опус 48. Изпълнява ансамбъл „Виртуозите от Кумо“ с диригент Питър Ксаба.

4.32 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Клавирно трио № 2 в ми минор, опус 67. Изпълнява виенско трио „Алтенберг“.