Снежното пиано на Буге Веселтофт

Новогодишният Слънчев джаз+ започва с няколко пиеси на Буге Веселтофт от един от най-прекрасните зимни джаз-албуми, излязъл преди четвърт век - It's snowing on my piano. При последната ни среща преди месец той бе първият от официалните ни кръстници, който ни поздрави с идващия през април 25-и рожден ден на предаването.

Затова и финалът е с друг наш приятел - Ришар Галиано, приканващ ни да слушаме всяка хубава музика, не само джаз!

Най-новият му дует - този с органиста Тиери Ескаик, завършва тазгодишния последен брой на Слънчев джаз+, а първото му интегрално слушане ще е достъпно на подкаста на Джаз+ в радио Бинар още от първата сутрин на новата година.

В средата на предаването - канадски зимни и най-вече новогодишни радости с две банди, вдъхновени от Джанго Рейнар - Лост фингърс и Сълтънс ъф стрингс.

Веднага преди тях са германците от Куадро нуево с предпоследната светица за годината - Санта Лучия, а след тях - канадката Емили-Клер Барлоу с Януари.

Да ни е честито, нощта със сигурност ще бъде млада!

Слушайте в последната за 2017-а неделя, от 21:00 ч., на честотите на Радио София или онлайн.