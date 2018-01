Представяме френското дуо "The Blaze"- носителrje на наградата EBBA за Франция

Френското дуо "The Blaze" не само създава добра музика, но и забележителни, приятни за окото музикални видеоклипове, които придружават тяхната завладяваща и нежна денс музика. В основата на състава са братовчедите Гийом и Джонатан Алрик, които основават своята продуцентска и режисьорска група. През 2017-та година дуото "The Blaze" издаде два сингъла, станали изключително популярни в цял свят, последва и издаването на миниалбума "Territory"- Територия. И поредното доказателство за въздействащо видео е минифилмът, който придружава сингъла „Territory“- едно емоционално завръщане у дома в Алжир. Групата "The Blaze" ще участва в церемонията- концерт на 17-ти януари в холандския град Грьонинген по връчването на наградите за дебют „ЕВВА“.