Сабрина Старк с Метропол Оркестър, дирижиран от Винс Мендоса

Прочутият музикант Бил Уидърс (blues, funk, soul, R&B),е композирал и изпял редица превърнали се в евъргрийни песни. Те се изпълняват и до днес от музиканти по цял свят.

През 2013 година даровитата, самоука холандска певица от суринамски произход Сабрина Старк (Sabrina Starke - jazz, soul, R&B, folk),записва едни от най-известните песни на Бил Уидърс. Те са Just the Two of Us, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Hello Like Before и много други хитове на големия музикант. Аранжиментите в албума са оригиналните, създадени от самия него през годините, но майсторски доукрасени от оркестратора и диригент Винс Мендоса за холандския Метропол оркестър.

Така, с този голям състав, както и присъствието на музикантите: Ханс Вруманс (пиано и кийборди), Лари Голдингс (орган), Питър Тайхюиш и Пол Джаксън джуниър (китара), Арам Касберген (бас), Мартийн Винк (барабани) и кубинският перкусионист - Луис Конте, резултатът е налице! Удоволствие от висококачествен звук, темпераментен бийт и моменти на интимност, редуващи се с мащабно, завладяващо, дори и драматично въздействие.

Вдъхновена от идола си Бил Уидърс, певицата Сабрина Старк записва албума с голямо вълнение. Самият музикант казва за нея: Ти имаш дар свише и си дар за света. По-голямо признание едва ли и е нужно... Заповядайте заедно да се насладим на тази музикална находка,от която струи искрен и неподправен професионализъм, но и силна емоция.



четвъртък, 11 януари от 11 часа