Звукови хроники: Ренди Брекър

Джаз клуб отваря врати за Вас с пиесата The Sauce, „Сосът”. С изобилие от солови партии звучи продължителна нейна версия от концерт в локала The Baked Potato. Автор на The Sauce е пианистът Грег Матийсън (Greg Mathieson). Парчето отдавна е в репертоара на неговите колеги: композитора-пианист Дейв Грусин (Dave Grusin) и китариста Лий Ритнауър..