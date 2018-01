Изненадващо на 46 години почина вокалистката на групата "Кранберис"

Долорес О'Риърдън - вокалистката на група "Кранберис", почина внезапно на 46 години в Лондон, съобщиха световните информационни агенции. Причината за смъртта й не се съобщава.

Ирландката О'Риърдън беше в Лондон за записи, каза пресаташето на групата Линдзи Холмс, като добави, че засега не разполага с допълнителни детайли.

Лондонската полиция заяви, че била извикана в хотел "Парк" около обед, където жена на възраст между 40 и 50 години е обявена на място за мъртва. На този етап смъртта й е необяснима.

Ирландската музикантка с произход от Лимерик водеше групата при международните й успехи през 90-те години на XX век със сингъли, след които Linger и Zombie. "Кранберис" спечели световна слава през 1993 г. с дебютния си албум Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, от който бяха продадени 40 милиона записа по света.

През 2017 г. групата обяви турне с дати на концерти в континентална Европа, Великобритания и САЩ. Но през май, в началото на обиколката в Европа, "Кранберис" трябваше да го прекъсне заради здравни проблеми на О'Риърдън с гърба, както официално бе съобщено.

В навечерието на Коледа вокалистката съобщи във фейсбук, че се чувства добре, което обнадежди феновете й, а по-късно пусна и своя снимка с котката си.

О'Риърдън се раздели през 2014 г. със съпруга си Дон Бъртън - бивш мениджър на турнетата на "Дюран Дюран". Двамата имат три деца.



Певицата страдаше от биполярно разстройство, което я спаси от присъда след гневен изблик в самолет през 2014 г.

Президентът на Ирландия Майкъл Хигинс нарече смъртта й "голяма загуба".