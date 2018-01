Moonwalks: дарк-спейс-рокендрол от Детройт в София и Пловдив на 25 и 26 януари

Ударно начало на годината е подготвил екипът на радиофестивала „Аларма Пънк Джаз” на програма „Христо Ботев”. Първите гости за 2018 г., когато и концертната серия, и предаването-майка „Аларма”, честват 10 години от създаването си, са психеделик-дарк-спейс-рокендрол триото Moonwalks от Детройт, Мичиган. Това са трима съвсем млади музиканти (две момичета и едно момче - Кейт Гутвалд - бас, Кериган Пиърс - барабани и Джейкъб Дийн - китара, вокали), които обаче доста уверено са хванали дявола за опашката и свирят „дяволската музика” така, както мнозина музиканти днес, увлечени в трикове на ниво технически прогрес и аранжименти, забравят, че трябва да се свири. А именно - с хъс, с първичност, така, сякаш краят на света е зад ъгъла…

Moonwalks имат три издания зад гърба си – едноименното от 2014, пълнометражният дебют Lunar Phases от 2015 и In Light (The Scales In The Frame) от 2016 г., а новият албум на групата излиза буквално по време на българската отсечка от януарското им европейско турне, което започва тази седмица. Да, официалната дата на излизане е точно 26 януари 2018 г. (като, разбира се, първите бройки ще са налични заедно с групата).

На 25 януари, рождения ден на БНР, в София „Аларма” обединява усилия с платформата Alive Trhursdayна Tell Me Bar, а на 26 януари, петък вечер, домакин на концерта е „Пост-културната сцена” на град Пловдив.

Откриващата група и за двете вечери от българска страна е OOHS! - синт-поп/инди дебютът на Максим Мокдад и Margg Names, чийто първи албум Tropic Of Cancel излезе миналия месец с логото на лейбъла за авангардна електронна музика Amek.

Билети и за София, и за Пловдив вече се продават на символични цени в системата на EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна.