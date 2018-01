Правописна грешка в покана за реч на Тръмп

Правописните грешки на Доналд Тръмп в туитър са пословични, но изписването на билетите с покани за първата му президентска годишна реч „За състоянието на съюза“, накара някои USконгресмени да зоват за проверка на правописа, предаде АФП.



Мнозина пуснаха снимки, на които се вижда, че State of the Union (За състоянието на съюза) е напечатано State of the Uniom.

Конгресменът демократ Раул Грихалва написа гневен пост в туитър, в който приписа грешката на политиката на министъра на образованието Бетси Девос, която е критикувана, че подкопава общественото образование.

Белият дом няма вина за грешката, тъй като за отпечатването на поканите отговаря служба в Камарата на представителите, която призна направения гаф. След отстраняване на грешката били изпратени нови покани за речта, която ще е пред двете камари на американския Конгрес в най-гледаното време вечерта във вторник (в ранните часове в сряда българско време) .

Едва някои от законодателите решиха да използват случая за леко заяждане.

„С нетърпение очаквам утрешното послание State of the Uniom", написа сенатор Марко Рубио, който е републиканец от щата Флорида, пускайки снимка на сгрешената покана.

Потребители в социални мрежи пък припомниха правописни грешки от миналото на Тръмп.