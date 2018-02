Нова обезценка на биткойна, след като поредна банка забрани покупките на криптовалути чрез кредитни карти

Дигиталните валути се намират под нов натиск от продажби на фона на растящ брой банки, които налагат забрана на клиентите си за покупки на криптовалути посредством кредитни карти на съответните финансови институции.

По-рано днес британска Lloyds Banking Group обяви, че ще наложи забрана за покупките на дигитални валути посредством клиентски кредитни карти на банката, тъй като се опасява от евентуални големи по размер загуби, които нейните клиенти няма да могат въобще да покрият.

Взехме решение повече да не приемаме транзакции с кредитни карти, включващи закупуване на криптовалути, заяви говорител на Lloyds Banking Group, цитиран от агенция MarektWach. По този начин ще защитим нашите клиенти с кредитни карти относно рисковете, свързани с нестабилността на цените на дигиталните валути, посочи говорителят на банката в коментар, направен по имейл.

Решението е факт, след като няколко други банки и финансови компании, издаващи кредитни карти, включително американските JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc обявиха, че и те ще преразгледат политиките си, даващи възможност за покупки на биткойни и на други дигитални валути, използвайки техни кредитни карти. Capital One Financial Corp. вече забрани на своите клиенти да използват кредитни карти на финансова институция за закупуване на биткойн или на етериум, съобщи "Уолстрийт Джърнъл".

Новината провокира нови агресивни разпродажби на пазарите за криптовалути, като цената на биткойна се понижава с над 8% към 7400 щатски долара, достигайки най-ниско ниво от средата на ноември 2017 година, показват данни на CoinDesk.com.

Графика на биткойн / американски долар







Февруарските биткойн фючърси, търгувани на чикагските борси Cboe и CME, бележат още по-солиден спад съответно с 18,61% към 7400 долара и с 13,51% към 7425 долара, тъй като двете борси не работят през уикенда за разлика от електроните платформи за търговия на спот пазара на криптовалути.

Зад солидните разпродажби на пазарите на криптовалути през последните седмици продължават да стоят няколко основни фактора: все по-затегнатите регулации за този сравнително нов пазар, поредицата хакерски кражби от борсите за виртуални валути за стотици милиони долари и решението на Facebook от преди дни за налагане на забрана в нейната социална мрежа на реклами, свързани с търговията на криптовалути. Новината, че Комисията за търговия на стокови фючърси (CFTC) в САЩ е започнала да разследва една от най-големите борси за криптовалути Bitfinex и нейната посестрима компания Tether, също допринася за сериозното напрежение на пазарите на виртуални валути. Решенията на все по-голям брой банкови институции да наложат забрана за покупки на дигитални валути чрез техни клиентски кредитни карти вероятно ще се окаже допълнителен източник на и без това високото напрежение на елетронните борси за търговия на криптовалути.

Втората по значимост криптовлута – етериум – се обезценява в рамките на последните 24 часа с над 10% към 740 долара, а третата – рипъл – се смъкна към ниво от 74 американски цента.