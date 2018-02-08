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Количествени методи приближват изкуството до нас

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Снимка: Емил Николов

Подходът всъщност е социологически, но през годините постепенно навлиза в практиката на журналисти, историци, културолози, езиковеди. Напоследък се прилага все по-често, за да се получат точни данни за света на художественото творчество. Какво може да се установи с помощта на количествените методи в изкуствознанието, как те демократизират изкуството и го приближават до зрителя, посещаващ големите галерии, обяснява проф. Стоян Сгурев - изследовател и преподавател по история на изкуството във висшето бизнес училище ESSEC в Париж.


Програма Христо Ботев Култура Артефир    проф. Стоян Сгурев
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