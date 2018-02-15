"Оксиморон" (нечовешки роман) на Михаил Вешим

Започва китайската Нова година, чийто символ е жълтото куче. Оказва се, че различни творци, ходили на поклонническо пътуване в Йерусалим, смятат жълтото куче за символ на града. В произведенията на Флобер, на Николай Берг, на Шай Агнон и на Давид Гросман то се появява, играейки централна или по-периферна роля. Повече подробности ще научим от..