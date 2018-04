Позитивен старт на Уолстрийт след серия силни финансови отчети, последван от нова вълна от продажби на акции

Основните американски фондов индекси стартираха търговията на Уолстрийт във вторник с добри повишения между 0,4% и 0,5% благодарение на поредица по-добри от очакваното финансови резултати на водещи компании като United Technologies Corp., Caterpillar Inc. и Verizon Communications Inc. Последвалият нов ръст на доходността на американските държавни облигации обаче парира първоначалния подем, като фондови индекси дори се оцветиха в червено.

Акциите на Caterpillar Inc. нарастват с 4,34%, след като голямата компания за производство на строително и на минно-добивно оборудване отчете доста по-добри от прогнозите данни за печалбите и продажбите през първото тримесечие на годината. По-силни от очакваното финансови резултати допринасят за поскъпване и на акциите на Verzion с 1,62% и на United Technologies с 1,25%.

Индексът DJIA нарасна за кратко с около 130 пункта (повишение от 0,54%), поскъпвайки за пръв път след четири поредни сесии на спад. Последва заличаване на целия негов растеж, тъй като акциите на други от 30-те водещи компании, влизащи в индекса, се оказаха под силен натиск от продажби. Акциите на 3M Co. се понижават с цели 6,47% след като компанията представи финансови резултати в рамките на прогнозите, но в същото време понижи своите досегашни оценки за печалбата през цялата настояща година. Акциите на Coca-Cola Co. се понижават с 1,94%, а на Travelers Cos. - с 3,16%, тъй като техните финансови резултати бяха около и под прогнозните. Понижение с 2,77% бележат и акциите на Alphabet Inc. (компанията-майка на Google Inc.).

Спирачка пред първоначалния възход на пазара на акции на Уолстрийт оказва и нарастването на доходността на 10-годишните дългови книжа на САЩ над важната психологическа бариера от 3% за пръв път от повече от четири години насам. Доходността на 2-годишните книжа пък се повиши до 2,5% за пръв път от септември 2008-а година насам, което е ясен сигнал, че инвеститорите вече залагат на по-агресивно повишение на Федералната фондова лихва (четирикратно, а не трикратно повишение на основната лихва на Фед до края на годината).

Продължаващото нарастване на реалните пазарни лихви се отразява отново негативно на инвеститорското настроение на Уолстрийт, като само час след началото на търговия и трите основни фондови индекса вече се оцветиха в червено. Индексът DJIA се понижава с 0,23%, S&P500 - с 0,12%, a Nasdaq Composite - с 0,43%.