Връчиха наградите „Пролет 2018“

Спектакълът на Роджър Уотърс "US + THEM" включва най-съвременните аудио-визуални ефекти, съобщават организаторите, цитирани от БТА, дни преди шоуто, което ще се състои на 4 май в зала "Арена Армеец". Музикантът ще представи хитове от най-великите албуми на "Пинк Флойд" – "Wish You Were Here", "The ll", "Animals", "Dark Side of the Moon", както и песни от..