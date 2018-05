Програмата на Еврокласик ноктюрно от 8 до 15 май 2018 година

8 май

Изпълнения на Квартет „Ебен” в състав: Пиер Коломбе и Габриел Льо Магадюр (цигулки), Матю Херцог (виола) и Рафаел Мерлин (виолончело).

3.00 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Струнен квартет в до мажор, номерация по Кьохел 465 „Дисонансите”.

3.32 часа - Бела Барток (1881-1945), Струнен квартет №3.

3.47 часа - Франц Шуберт (1979-1828), Струнен квартет в ре минор „Смъртта и момичето”.

4.28 часа - Роберт Шуман (1810-1856), „Танци на Давидсбюндлерите” – 18 характеристични пиеси за пиано, опус 6. Изпълнява Тина Каракорпи.



9 май

Арии из опери на Георг Фридрих Хендел (1685-1759) в изпълнение на Алис Кот (сопрано) и Ансамбъл „Инглиш Консърт” с диригент Хари Бикет.

3.00 часа - Ария Sta nell'Ircana pietrosa tana из трето действие на операта „Алчина”.

3.07 часа - Ария Resign thy club and lion's spoils из Второ действие на музикалната драма „Херкулес”.

3.13 часа - Ария E vivo ancore... Scherza infida из второ действие на операта „Ариоданте”.

3.24 часа - Ария Oh that I on wings could rise из второ действие на ораторията „Теодора”.

3.28 часа - Балетна музика и речитатив What horror! Oh heavens! из операта „Ариоданте”.

3.34 часа - Ария He was despised из втора част на ораторията „Месия”.

3.47 часа - Ария Myself I shall adore из трето действие на операта „Семела”.

3.54 часа - Ария Se pieta di me non senti из второ действие на операта „Юлий Цезар в Египет”.

4.04 часа - Ария Dopo notte, atra e funesta из трето действие на операта „Ариоданте”.

4.11 часа - Ария There in myrtle shades reclin'd из първо действие на музикалната драма „Херкулес”.

4.16 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Соната за соло цигулка №2. Изпълнява Рафаел Роджър.

4.39 часа - Йозеф Мартин Краус (1756-1792), Симфония в до минор. Изпълнява ансамбъл „Кончерто Кьолн”.



10 май

Изпълнения на ансамбъл Nevermind и Анна Бесон (флейта), Луи Креак (цигулка), Робин Фаро (виола да гамба) и Жан Рондо (клавесин).

3.00 часа - Марен Маре (1656-1728), Сюита IV в си бемол мажор.

3.18 часа - Франсоа Купрен (1668-1733), La Parnasse, ou L'Apothéose de Corelli (Парнас, или апотеозът на Корели).

3.33 часа - Франсоа Купрен (1668-1733), La Piemontoise из цикъла Les Nations' (Пиемонт из цикъла Нациите).

3.55 часа - Марен Маре (1656-1728), La Sonnerie Sainte-Geneviève du Mont de Paris (камбанарията на Сен Женевиев дю Монт” в Париж из цикъла La gamme et autres morceaux (Гамата и други пиеси).

3.03 часа - Марен Маре (1656-1728), Прелюд из Сюита V в ми минор.

4.07 часа - Ерик Сати (1866-1925), Три пиеси във формата на круша. Изпълнява клавирно дуо „Колачни”.

4.25 часа - Игор Стравински (1882-1971), „Пролетно тайнство”. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Ротердам с диригент Валерий Гергиев.



11 май

3.00 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), Клавирен квартет №2 в ми бемол мажор, опус 87. Изпълняват: Хан Дзуо (пиано), Елена Уриосте (цигулка), Лиз Берто (виола) и Гай Джонстън (виолончело).

3.37 часа - Едвард Григ (1843-1907), Соната за цигулка №3 в до минор, опус 45. Изпълняват Естер Юо (цигулка) и Робърт Кьонинг (пиано).

4.01 часа - Игор Стравински (1882 -1971), Сюита в италиански стил за цигулка и пиано (1933) (аранжимент на „Пулчинела” съвместно с Душкин). Изпълняват Нарек Хакназарян (виолончело) и Оксана Шевченко (пиано).

4.19 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Клавирен квинтет в сол минор, опус 57. Изпълняват Игор Левит (пиано) и квартет „Аполон Мусагет”.

4.50 часа - Георг Фридрих Хендел (1685-1759), Сюита №2 във фа мажор. Изпълнява Кристиан Иле Хадланд.



12 май

Изпълнения на ансамбъл „Кор”

3.00 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Квартет в си бемол мажор. С участието на Айра Мария Лехтипу (цигулка).

3.10 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Кончерто в ре мажор за струнни. С участието на Айра Мария Лехтипу (цигулка) и Йесенка Балич Зунич (виола).

3.19 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Увертюра-бурлеска в си бемол мажор за струнни и басо континуо. С участието на Айра Мария Лехтипу (цигулка).

3.34 часа - Самюел Барбър (1910-1981), Адажио за струнни, опус 11. Изпълнява Симфоничният оркестър на Нидерландското радио. Диригент – Ричард Дуфало.

3.45 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Квартет в сол мажор (кончерто ала полонеза) за цигулки, виола и басо континуо. С участието на Айра Мария Лехтипу (цигулка).

3.54 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Концерт за виола и струнни в сол мажор. Солист Йесенка Балич Зунич.

4.09 часа - Георг Филип Телеман (1681-1767), Увертюра (сюита) в си бемол мажор (Фолкер - увертюра). С участието на Айра Мария Лехтипу (цигулка).

4.30 часа - Майкъл Типет (1905-1998), Пет негърски спиричуала из ораторията „Дете на своето време”. Изпълнява Ванкувърски Бахов хор с диригент Брус Пулан.

4.41 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано №30 в ми мажор, опус 109 . Изпълнява Кристиан Ил Хадланд.



13 май

Свири симфоничният оркестър на Питсбърг с диригент Манфред Хонук.

3.00 часа - Джон Адамс (1947), Lollapalooza за оркестър.

3.08 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), концерт за цигулка и оркестър в ла минор, опус 53. Солист: Ане-Софи Мутер.

3.42 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Партита №2 в ре минор за соло цигулка. Изпълнява Ане-Софи Мутер.

3.45 часа - Густав Малер (1860-1911), Симфония №1 в ре мажор.

4.42 часа - Йозеф Щраус (1827-1870), Die Libelle („Влакчето”) – полка-мазурка, опус 204.

4.48 часа - Йохан Щраус-син (1825-1899), Полка „Фуриозо квази галоп”, опус 260.

4.51 часа - Рихард Щраус (1864-1949), Ларго из „Пет пиеси за пиано” (опус 3 №3). Изпълнява на пиано Людмил Ангелов.



14 май

3.00 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), „Немски реквием”, опус 45. Изпълняват: Барбара Бони (сопрано), Дейвид Уилсън-Джонсън (баритон) и филхармоничният оркестър на Осло. Диригент – Андре Превен.

4.08 часа - Едуард Елгар (1857-1934), соната за цигулка в ми минор, опус 82. Изпълняват Елена Уриосте (цигулка) и Ханг Дзуо (пиано).

4.34 часа - Фела Сованде (1905-87), Африканска сюита (1944) за струнни. Изпълнява оркестърът на CBC, Ванкувър. Диригент – Марио Бернарди.



15 май

Фрагменти из опери на Жан-Филип Рамо (1683-1764). Изпълняват: Андерс Далин (тенор) и Ален Бюе (бас) с ансамбъл Les Ambassadeurs. Диригент – Алексис Косенко.

3.00 часа - Rameau Opera Extracts

3.34 часа - Rameau Opera Extracts

3.18 часа - Голям танц на тромпетите на мира из операта-балет „Галантните индии”.

4.21 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Соната за цигулка №3 в до мажор. Изпълнява Вилде Франг.

4.45 часа - Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Соната за соло чембало в сол минор. Изпълнява Андреас Щайер.