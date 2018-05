Сергей Накаряков пристига в Пловдив за Дните на музиката в Балабановата къща

Срещата ни в „Джаз Клуб” съчетава изпълнения на Даяна Крол и Пол Мак Картни. Записите на прочутия бийтъл са от Kisses on the Bottom – албум, с който сър Пол вписа името си като изпълнител и в джаз класациите. Увертюра в предаването е „старинна” популярна песен „Не можем да кажем сбогом”, We Just Couldn’t Say Goodbye. Изпълнението е на Даяна Крол..