Китайската ZTE прекрати основната си дейност заради американски санкции

Китайската компания ZTE съобщи, че прекратява основните си операции, след като през април властите в САЩ наложиха седемгодишна забрана на американските технологични компании да търгуват с китайците.

В съобщение на ZTE се казва, че компанията преустановява основната си дейност, но разполага с достатъчно финанси, за да изпълнява търговските си договори.

ZTE произвежда потребителска електроника и телекомуникационни устройства, както и разработва облачни технологии. Според „Уолстрийт джърнъл“ е трудно да се оцени каква част от бизнеса на компанията ще пострада.

През януари китайската компания беше глобена от властите в САЩ с 1,2 млрд. долара за нарушаване на санкционните режими срещу Иран и Северна Корея.

ZTE забраната за търговия със САЩ означава ограничаване на достъпа до ключови технологии, необходими за производствата ѝ, коментира „Уолстрийт джърнал“.

По-специално китайците купуват микросхеми за своите устройства от Qualcomm Inc. и Intel Corp., а оптика - от Acacia Communications Inc. и Lumentum Holdings Inc.

ZTE произвежда телекомуникационни системи, мобилни устройства и технологични растения за компании, потребители и телекомуникационни оператори, а също мобилни телефони, таблети, широколентови модеми и терминали за интеграция на семейни компютри. Китайската компания продава продукцията си в 160 страни, нейни клиенти са над 500 телекомуникационни оператори и е на пето място в света по брой на продадените телекомуникационни устройства.