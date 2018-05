Солиден ръст на Уолстрийт в началото на новата седмица към двумесечни върхове

Американските акции поскъпват силно в началото на търговията в понеделник, като основните фонови индекси са на път да достигнат двумесечни върхове. Основна подкрепа за днешното възходящо рали на Уолстрийт оказват сигналите за поне временно търговско примирие между САЩ и Китай.

След проведените в края на предходната седмица преговори, американският финансов министър Стивън Мнучин и китайският вицепремиер Лю Хъ обявиха, че е постигнато временно съгласие да не бъдат въвеждани митническите тарифи, обещани от двете водещи световни икономики , докато се договаря рамката за справяне с търговския дисбаланс между тях.

Надеждите за предотвратяване на търговска война между САЩ и Китай се изразяват в ръст на индекса DJIA с цели близо 350 пункта (скок с 1,4%) над психологическата бариера от 25 000 пункта за пръв път от 12-ти март насам.

Широкият индекс S&P500 пък нараства с 0,92%, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 0,94%, като и те са на път да отбележат двумесечни върхове (най-високи нива на затваряне на пазара на акции на Уолстрийт от 16-и март насам).

Основен двигател за растежа на индекса на сините чипове DJIA са акциите на компанията Caterpillar Inc., които поскъпват с близо 3%. По този начин акциите на Caterpillar се възстановиха напълно от загубите си от 16-и февруари насам, когато САЩ обяви, че въвежда мита за вноса на стомана и на алуминий. След новината за въвеждането на тези тарифи акциите на Caterpillar Inc. се сринаха първоначално с над 11%, тъй като компанията рискуваше да пострада сериозно от поскъпването на металите и от факта, че предлаганите регулаторни мерки можеха да навредят на нейния бизнес в Китай - третият по големина пазар за Caterpillar след тези в САЩ и Канада. Сигналите за отслабване на търговското напрежение през последните седмици обаче допринесе за скок на акциите на водещата компания за производство на строително и на минно-добивно оборудване обратно към техните нива от средата на февруари. По този начин акциите на Caterpillar вече поскъпват в рамките на последните 12 месеца с 56%, докато по същото време индексът DJIA нарасна с около 20%.

Акциите на компаниите, произвеждащи процесори, както и тези за оптична електроника също се възползват от новината за поне временно търговско примирие между САЩ и Канада.

Общият индекс на компаниите от полупроводниковия сектор - PHLX Semiconductor се повишава с 1,4%, докато акциите на микропроцесорни компании като Micron Technology, Western Digital Corp. и Advanced Micro Devices Inc. поскъпват съответно с 4,57%, с 2,04% и с 1,12%.

Солидно повишение бележат и акциите на компаниите за оптична електроника като Lumentum Holdings Inc. (с 1,76%), Finisar Corp. (с 3,44%), Acacia Communications Inc. (с 2,10%) и Applied Optoelectronics Inc. (с 1,32%).