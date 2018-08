Харуки Мураками стана радиоводещ

Световноизвестният японски писател Харуки Мураками бе водещ на специално радио шоу, в което пусна някои от любимите си песни и каза, че писането на книги е свързано с ритъм както в музиката и при бягането, предаде Асошиейтед прес.

Автор на бестселъри и редовен претендент за Нобелова награда за литература, Мураками често участва в маратонски бягания и е известен с любовта си към музиката, която играе ключова роля в описаните от него истории.

По време на записаното предварително 55-минутно радио шоу писателят разказа свои спомени на фона на 9 песни, които избрал от богатия си музикален архив, складиран в 7 айпада.

Шестдесет и девет годишният Мураками започнал да пише книги, докато стопанисвал джаз бар в Токио, след като получил университетска диплома. Неговата книга "Норвежка гора", публикувана през 1987 г., го утвърди като талантлив млад писател, близо десетилетие след първия му роман "Чуй как пее вятърът".

В началото на радио шоуто Мураками пусна песента "Madison Time" на Доналд Фейгън, а след това "Heigh-Ho/Whistle While You Work/Yo Ho (A Pirate's Life for Me)" на Брайън Уилсън от "Бийч бойс" - една от любимите групи на писателя, за която той споменава в дебютната си книга. В рамките на радио предаването прозвучаха също "Sky Pilot" на Ерик Бърдън и група "Енимълс", "What a Wonderful World" в изпълнение на Джоуи Рамоун, "Between the Devil and the Deep Blue Sea" на Джордж Харисън, "Light My Fire" на "Доорс".