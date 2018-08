Джаз вечерта в Банско на 8 август ще започне с българско-немската формация Alexandrina Simeon Quintet & Benny Brown

Първи за вечерта на сцената на централния площад "Никола Вапцаров" в Банско ще излязат Александрина Симеон квинтет с Бени Браун. И двамата родители на джаз певицата и композиторка Александрина Симеон са оркестрови музиканти, а баба й, на която е кръстена, е оперна певица. Александрина Симеон започва да свири на цигулка на 5 години, слуша оперните репетиции на баба си, а след това пее ариите сама, пред огледалото. По-късно Александрина Симеон избира кариерата на джаз певица и композиторка. От дълги години тя живее и работи в Аугсбург, Германия, и е позната на публиката в Банско, където вече се е представяла с други свои колеги. Тази година тя ще излезе на сцената в Банско с германския тромпетист Бени Браун.



Li Xiaochuan е сред най-известните джаз тромпетисти и композитори в Китай. Той е единственият джаз музикант, отличен от музикалния канал на CCTV (Китайската централна телевизия), за най-добрър изпълнител на духови инструменти в Китай. Той е ученик на джаз контрабасиста Еди Гомез. През май 2014 г. Li Xiaochuan пуска своя дебютен албум New Age, в който участва и Еди Гомес. За този си албум, Li Xiaochuan е отличен за най-добро изпълнение на тромпет и за най-добър студиен албум в първите награди JZ. New Age представлява новия звук на китайския джаз тромпет свят. В него Ли Xiaochuan се изявява не само като изпълнител, но и като автор на музиката.



The David Dower Trio се състои от Дейвид Дауър (клавирни), Мат Фишер (барабани) и Люк Фоулър (бас китара). Бандата изнесе тази година серия концерти в България - в това число в София, Пловдив, Хасково, Димитровград и Созопол. Сега лредстои триото да се представи и пред взискателната публика на Джаз феста в Банско.



Джаз вечерта ще завърши с концерт на The Jive Aces от Великобритания. Групата е известна като една от най-добрите джайв и суинг банди на Великобритания.



По програма "Христо Ботев" ще излъчим директно цялата концертна вечер на Джаз феста в Банско.



Сряда, 8 август, от 19.00 часа



Тук можете да видите кои концерти от Международния джаз фестивал в Банско можете да чуете в ефира на програма "Христо Ботев".