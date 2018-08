Ще има ли репресии за опозицията във Венецуела след опита за атентат срещу Мадуро

play

Венецуелските власти съобщиха, че са арестували шестима души по подозрение, че са използвали два дрона с по един килограм експлозиви, за да убият президента Николас Мадуро. Къдринка Къдринова от Сдружението на испаноговорящите журналисти коментира в предаването „12+4“ по „Хоризонт“, че на записите се вижда спонтанният уплах на хората, които стоят зад Мадуро, включително съпругата му, което отхвърля вероятността събитието да е било режисирано.



„Той самият в обръщението си към нацията каза, че наистина не е разбрал и е мислил, че взривеният дрон пред трибуната е част от церемонията. Разбрал е какво става чак когато охраната започнала да го покрива с бронирани жилетки.

Тезата, че това е дело на самия режим в Каракас, за да си създаде претекст за повече репресии, пръв я лансира съветникът по националната сигурност на САЩ Джон Болтън в едно интервю по Фокс Нюз. Болтън, разбира се, казва, че САЩ нямат нищо общо с това, но ако венецуелското правителство има информация, да я сподели, но те сега са концентрирани върху проблемите в самата Венецуела, и подхвърли тази теза. Част от опозицията във Венецуела веднага подхвана същата песен".

Първото действие на Мадуро след встъпването му във втория мандат е било да помилва над 100 затворници като жест на добра воля, за да се започне най-после мирен диалог в страната, изтъкна Къдринова и опроверга информациите, че след опита за покушение са били арестувани 11 журналисти. Толкова са присъствали на самото отразяване на събитието и на всичките са били иззети материалите, с които са снимали. В същия ден са били освободени 8. Говори се за трима задържани, които са работели на свободна практика. „Не е ясно дали и дроновете всъщност не са били прокарани като техника на журналисти“, допълни тя:

„От тези 7 души, които бяха обявени за издирване на същия ден като извършители, шестима от тях вече са арестувани и дават показания. Двама от тези арестувани се оказа, че са сред помилваните от Мадуро след встъпването в длъжност, а те са били в затвора заради именно такива насилнически действия“.

Мадуро е обвинил президента на Колумбия в опита за покушение заради интервю от 30-и юни, в което той казва: „Дните на Мадуро са преброени, той всеки момент ще падне от власт и това ще е добре и за Венецуела, и за Колумбия“, обясни тя.

Буквално три часа след атентата базирана в Маями венецуелска опозиционна журналистка чете прокламация от името на военни, която е „буквално призив за държавен преврат във Венецуела“, което е причина Мадуро да призове Тръмп да разследва казуса. Туитър групата „Войници с фланелки“, поела отговорност за нападението, са младежи, които крият с фланелки лицата си на протестите. Къдринова обясни, че опозицията е отрекла станалото да е атентат, защото „наистина е много неудобно опозицията, която се анонсира по цял свят и я подкрепят толкова чужди правителства като поборник за демокрация, изведнъж да се окаже, че действа с терористични средства“. Индикация е било и поведението на новото правителство в Испания, което веднага е заклеймило насилническите дейности.

На 21-ви август във Венецуела ще влязат в сила мерки за икономическо обновление, които ще помогнат на страната да излезе от кризата, а атентатът е станал, докато Мадуро ги е обявявал, изтъкна тя.

Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност изтъкна: "Все още не можем да кажем за какво се използвани дроновете, но в последните години тази технология на безпилотни летателни апарати се разви изключително много в световен мащаб. Много от армиите в света разполагат с дронове. Вече говорим не само за дистанционно управляеми летателни апарати, но и на автономен режим – управлявани от изкуствен интелект. Технологиите се развиват много бързо, но регулациите – административни и юридически, изостават. Една по-добра регулация на това къде не мога да бъдат използвани дронове, е нещо, което ми се струва, че ние трябва да направим".

Интервютата на Снежана Иванова с Къдринка Къдринова и с Йордан Божилов можете да чуете от звуковия файл.