Фондът на Уорън Бъфет увеличи дела си в Apple, докато този на Джордж Сорос - във Facebook и Twitter

Инвестиционният фонд Berkshire Hathaway на милиардера Уорън Бъфет е продължил да купува акции на технологични гигант Apple Inc. и през второто тримесечие на годината, докато фондът Soros Fund Management на Джорд Сорос е увеличил дела си във Facebook Inc. и в Twitter Inc., като в същото време е продал част от акциите си в компанията-майка на Google - Alphabet Inc. и в Аmazon.com Inc.



Това показват последни данни от актуализираната информация за дялово участие в американски компании на двата големи инвестиционна фонда, която беше предоставена във вторник на Комисията за ценни книжа и фондови борси в САЩ.

Фондът на Уорън Бъфет е увеличил през второто тримесечие дела си в Apple с 12,4 милиона акции и към края на юни вече е притежавал близо 252 млн. акции на стойност около 46,6 млрд. долара. Интересът на Berkshire Hathaway към акциите на производителя на iPhone беше голям и през първото тримесечие, като към 31-ви март фондът беше вторият по големина акционен в Apple след компанията Vanguard Group, притежавайки 4,96% от акциите на технологичния гигант.

Инвестиционният фонд Soros Fund Management LLC на другия известен милиардер Джорж Сорос пък е увеличил през периода април - юни дела на акциите си в две от най-големите социални интернет медии Facebook Inc. и Twitter Inc., но в същото време е намалил активите си в Amazon.com и в компанията-майка на Google - Alphabet Inc.



Семейният фондов на Сорос също така е инвестирал в акции на AT&T Inc., Chevron Corp. и T-Mobile US Inc., но е продал пакети с акции на компаниите Ebay Inc., Nvidia Corp., Snap Inc. и Paypal Holdings Inc.



Soros Fund Management LLC е намали дела си и в Netflix Inc., в Citigroup Inc. и в Wells Fargo & Co. за сметка на покупки на акции на Pandora Media Inc. и Salesforce.com Inc.