"Нечестивото трио" "Big Sexy Noise" закрива летния сезон на "Аларма Пънк Джаз" в Първо студио на БНР

Big Sexy Noise, известни като „нечестивото трио“, ще закрият на 27 август, понеделник, в Първо студио на БНР летния сезон на радиофестивала „Аларма Пънк Джаз“. На сцената в 21.30 ч. ще излязат легендите Лидия Лънч (вокали), Джеймс Джонстън (китари) и Йън Уайт (барабани). Събитието е част от отбелязването на 10-годишнината на предаването за алтернативна култура „Аларма“ и фестивала „Аларма Пънк Джаз“ на Българското национално радио.

Лидия Лънч е култова фигура не само в музиката и не само на нюйоркската ноу уейв сцена. Музиката ѝ е част от едно много по-комплексно изкуство, включващо поезия, философия, социален бунт, пърформанс. Творческият ѝ път е сериозно преплетен с този на цели две поколения любими артисти – от Алан Вега и Мартин Рев и The Birthday Party на Ник Кейв и Роуланд С. Хауърд, през Sonic Youth, Майкъл Джира и Хенри Ролинс и до съвместните ѝ записи с европейски авангардни музиканти като австрийската цигуларка Миа Забелка. Ъндърграунд джазът от дебютния ѝ Queen Of Siam плавно прелива в упадъчен пост-пънк, особено в дуетите ѝ мистериозната личност в албума Honeymoon In Red няколко години по-късно, чието име понякога е Her Dead Twin, а понякога просто A Drunk Cowboy Junkie. Кабаретният ѝ ноу уейв в записите ѝ с Anubian Lights естествено прераства в истеричен Retrovirus или в поезия, която не се чете, а преди всичко се слуша, защото гласът хипнотизира – независимо дали е глас на инфантилно момиченце от края на 70-те или на злата фея Билкознайка от втората декада на новото хилядолетие… Но както се казва в песента, "Trust The Witch".

Сред настоящите действащи формации на Лидия Лънч Big Sexy Noise (създадена през 2009 г.) е навярно най-рокендролската и отвяваща със сценична експресия и вихър, който носи и енергията на Джери Лий Луис или Литъл Ричард, и жлъчния сарказъм на Пати Смит или Том Уейтс, поднесен понякога фино, а понякога повече от сквернословно. Двамата партньори на Лиди Лънч в нечестивото трио Джеймс Джонстън и Йън Уайт са добре познати от лондонската пост-пънк грпуа Gallon Drunk. За групата в Daily Mirror възкликват „Какъв прекрасен начин да изгориш“, а Клайв Бел от The Wire нарича музиката на Big Sexy Noise „нетърпелива“ и „не-безсмислена“. Останалите определения на световната преса са от „красив разврат“ до „брутален блус“, а според Томас Х. Грийн Big Sexy Noise са група за “онези от вас, които смятат, че с Grinderman Ник Кейв не е стигнал достатъчно далеч”.

Вратите на Първо студио на 27 август отварят в 21:00 ч., а концертът ще започне точно в 21:30 ч. с откриваща супергрупа, която ще бъде обявена до края на седмицата.

Билети за концерта онлайн в системата на EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна на цена от 27 лв., а на входа преди концерта – по 30 лв.