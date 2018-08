Мадона продължава да променя стереотипите и на 60 години

Кралицата на попа Мадона днес навършва 60 години. Влиянието ѝ в развлекателната индустрия, медиите и обществото остава силно през цялата ѝ 36-годишна кариера. Въпреки многобройните награди и рекордни продажби сексистките забележки срещу нея са постоянни, а напоследък и подмятанията за възрастта ѝ, пише в. "Индипендънт".

Мадона обаче променя стереотипите за по-възрастните жени непрекъснато и се изправя срещу остарелите представи за това, че жените на години не трябва да говорят открито за сексуалността си. Тя има връзка с по-млади мъже, а професионалните ѝ успехи продължават – Мадона е певицата с най-големи продажби за всички времена.

Когато получи наградата "Жена на годината" на "Билборд" през 2016 г., Мадона изброи в благодарствената си реч правилата, които се е очаквало да спазва като певица. "Не остарявай, защото възрастта е грях – каза тя. – Ще те критикуват, хулят и определено няма да звучиш по радиото".

Тази година Мадона каза в интервю, че никога няма да престане да се противопоставя на тези норми, с които се очаква да са съобразяват жените на години. "Кой измисли тези правила? Кой казва това? Ще продължа да се боря – каза певицата пред "The Cut". – До 10-20 години всичко ще се нормализира. Хората ще млъкнат".

Мадона продължава да променя стереотипите, като се започне с откритостта за сексуалността си, представата за тялото и се стигне до огромното въздействие на творчеството ѝ. Още с издаването на дебютния си сингъл "Everybody" през 1982 г. Мадона се превръща в глобално явление. Тя не дава признаци да забави темпото с 60-годишнината си. На бала в Института по костюмите към музея "Метрополитън" Мадона заяви: "Хората казват, че съм скандална, но мисля, че най-скандалното нещо, което съм направила, е, че още съм тук".

Откакто издава едноименния си албум през 1983 г., Мадона е продала над 300 милиона диска и е направила 10 концертни турнета, съобщи Би Би Си. Това ѝ донесе признание от Книгата на рекордите на Гинес за певицата с най-големите продажби за всички времена. Тя е най-богатата певица, работеща в САЩ - със състояние от 600 милиона долара. След нея са Селин Дион с 400 милиона долара и Барбра Стрейзанд.

Най-популярната песен на Мадона в Спотифай е "Like a Virgin". Следват "Hung Up" "Holiday", "La Isla Bonita", "Like a Prayer". Най-дълго в класациите се задържа албумът ѝ "Immaculate Collection". Най-много търсения за Мадона в Гугъл са направени през 2012 г. Тогава тя поставя рекорд за най-гледано шоу в паузата между полувремената на "Супербоул", подобрен от Кейти Пери през 2015 г.



