Почина кралицата на соул музиката Арета Франклин

Кралицата на соул музиката Арета Франклин, която стана първата жена, представена в Залата на славата на рокендрола, почина в Детройт на 76-годишна възраст, съобщи Би Би Си. Легендарната певица беше диагностицирана с рак през 2010 година и миналата година обяви, че се оттегля от музикалната сцена. Известна с хитове като "Respect" (1967) и "I Say a Little Prayer" (1968), тя е оглавявала класациите на Америка над 20 пъти по време на над половинвековната си кариера.

Сред хитовете на поп иконата са "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman (1968), "Dreaming Day" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love“ (1985) и "A Rose Is Still A Rose" (1998).



"I Knew You Were Waiting for Me“ в дует с британския певец Джордж Майкъл е един от най-печелившите "Грами" хитове за всички времена.



През 2005 г. тя е наградена с президентския Медал на свободата – най-високата награда за американски гражданин – от тогавашния президент Джордж У. Буш.

А през януари 2009 г. Арета Франклин пя на встъпването в длъжност на президента Барак Обама

Последното ѝ изпълнение е на гала-концерт в Ню Йорк миналата година в помощ на фондацията на Елтън Джон за борба със СПИН.