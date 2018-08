Новият албум на Ариана Гранде - ключов преход в кариерата ѝ

Този уикенд с премиерата на Sweetener, феновете от двете страни на Атлантика ще чуят за първи път как Ариана Гранде минава на едно следващо, по-сериозно ниво в своето творчество. Компилация, излизаща в петък е нейният четвърти албум след Dangerous Woman от 2016-а.

В нея са включени участия на Фарел Уилямс, Ники Минаж и Миси Елиът. Продуцентите на познати хитове Макс Мартин и Саван Котеча също са се качили на борда. В края на миналата година Скутър Браун - мениджърът на певицата заяви пред Варайъти, че Sweetener ще покаже едно израстване и включва песни, които ще дефинират Ариана.

По-късно стана ясно, че в проекта тя е поела основна роля при писането на текстовете. Според самата звезда значението на името на албума е свързано с внасянето на светлина в дадена ситуация - светлина, която е в ролята на подсладител на тази ситуация. И от там и изборът на думата Sweetener.

Пилотния сингъл No Tears Left To Cry излезе през пролетта, а в момента в класациите нагоре се движи God Is a Woman. Иначе ако попитате кои са любимите тракове на годеника на Ариана - Пийт Дейвидсън, той освен God Is a Woman посочва кръстената на него песен, както и R.E.M., Better Off и титулната песен.

За още от новите хитове на Америка и Великобритания можете да разчитате на Мюзик Пойнт. Тази седмица новото на Бази, в което му помага Камила Кабейо. След масивния успех на Mine Бази дава заявка за още един хит.

Очаквайте и някои от новите акценти от американския ърбън чарт в това число тракове от Уай Джи и Джей Рок плюс разбира се тоталния хит на Дрейк In My Feelings. Разбира се няма да пропуснем и поп заглавията, които доминират в момента. Приготвили сме ви и едно малко тъжно, но супер чил аут изпълнение от лондонския нео-соул дует Джнънгъл.

В обзора на радио класациите - Калин Харис и Дуа Липа със заявка за невероятната шеста седмица на номер едно на Острова, а в Щатите Пост Малоун е на косъм от върха с Better Now.

В класическия микс - почитаме Кралицата на соула Арита Франклин, която почина в четвъртък на 76 години.

Очаквайте и нова игра, която ще провери доколко сте запознати с текстовете на популярните песни.

Слушайте Мюзик Пойнт в петък от 8 вечерта и събота от 1 следобед по Радио София.