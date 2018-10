Малки песни за големи асансьори

Аз бих кръстила албума по друг начин. Точно наобратно: „Големи песни за малки асансьори“.

Защото надали в малките асансьори биха се побрали такъв звук, настроение, професионализъм и талант.

Разбира се, казаното по-горе е в рамките на шегата, но във всяка шега има доза истина. И в тази истина ще се убедите вие приятели на програма „Христо Ботев“, когато чуете предстоящите две издания на „Музикална мрежа“. В тях ще ви представя всички песни от поредния албум на италианския пианист, композитор, аранжор и продуцент Нерио Поджи, излязъл на музикалния пазар лятото тази година.

Няма как песните от този двоен албум да наречем „малки“, предвид големият талант и майсторство на плеядата музиканти, работили за реализирането му.

Не за първи път ви представям продукция на римския музикант Нерио „Папик“ Поджи, тъй като се превърнах в страстен негов почитател. Почитател обаче, слабо изразява възхитата от музиката, която създава, нека по-скоро се нарека – ценител, защото може би най-добре приляга на моя музикален вкус, обхващащ стиловете поп, джаз, фънк, соул, боса нова, ритъм енд блус, фюжън, ню джаз.

Ценител не само на него, а и на целия му екип от музиканти.

Сред тях са италианските певци Алан Скафарди, Ели Бруна, Франческа Граменя, Дагмар Сегбърс, Френки Ловекио, Ерика Шерлин, Ида Ландсберг, Марта Капони, Летиция Либерати, Сара Галимберти, Френки Пърл, Сара Галимберти, Уолтър Ричи, Симона Бенчини, Надя Страча, Алесандро Питони, Алекс Самарини от групата The Tree Gees – който вече ви представих в миналото издание на „Музикална мрежа“.

Специално поканените международни гост певци са: Сара Джейн Морис – Англия и Андюз от Съединениет щати, участвал в последния албум на австрийския музикант Паров Стелар, роденият в Англия с ямайски корени певец и саксофонист Кен Бейли и легендарният соул певец Рони Джоунс.

В този двоен албум ще чуем и солиращите джаз музиканти: Фабрицио Фоджа - пиано, Алфредо Бокикио - китара, Масимо Гера - тромпет, Джузепе Миличи - хармоника, Фабио Тулио - саксофон, Сарпай Йозчагатай – флейта, Амброджо Фриджерио – тромбон, басистите Паоло Дерико, Алесандро Санна, Пиерпаоло Раниери, Франческо Пулизи, барабанистите Симоне Талоне, Марко Ровинели, Алесандро Пицония, Джани Полимени, Франческо Пулизи и разбира се самият Нерио „Папик“ Поджи – фендер, кларинет и синтезатори.

Освен авторските композиции на Нерио Поджи, ще се насладим и на аранжиментите му на познати музикални теми като Borsalino от едноименния итало-френски филм от 1970-та г.с колосите Делон и Белмондо, One hundred ways от албума „The Dude“ на Куинси Джоунс и на други музикални изненади.

През последните две години съм имала честта да ви представя някои от предишните му албуми като "Cocktail Mina", "Sounds For The Open Road", "Cocktail Martino", "Papik Smooth Experience" и "84 King Street" със създаденият от него The Soultrend Orchestra.

С интерес следя и очаквам всяка негова нова продукция, ето защо вдъхновена от този нов албум, ще ви представя всяка една песен без изключение.

И така уважаеми слушатели, излезте от асансьорите и намерете по-подходящо място, където да чуете тези песни, които ще ви донесат приятни емоции и настроение. А за ценителите - повече от удоволствие.

Заповядайте!

Слушайте в две поредни издания на "Музикална мрежа" на 18 и 25 октомври от 11 ч. по програма "Христо Ботев" на БНР