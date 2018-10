„Аларма Пънк Джаз“ с тридневен фестивал на 22, 23 и 24 октомври

В началото на следващата седмица – на 22, 23 и 24 октомври – концертната платформа „Аларма Пънк Джаз“ на БНР се завръща към фестивалния формат. Поводът, разбира се, е 10-годишния юбилей на „Аларма“.

Тридневният „Аларма Пънк Джаз Фест“ ще бъде открит в понеделник (на 22 октомври) в клуб *Mixtape 5*, B-Side с The Cavemen от Оукланд, Нова Зеландия – гаражна хорър-рокендрол четворка с влияния от Cramps, Stooges, Литъл Ричард, Хасъл Адкинс, Motorhead и Бъди Холи. The Cavemen са група, която не бива да бъде подценявана (по думите на Ивайло Кицов), въпреки „магнетичната простота на музиката им, имиджа ала фамилия Флинтстоун и уличния им светоглед“. Джак Бийсли (китари), Джейк Прингъл (барабани), Ник Армстронг (бас) и фронтменът Пол Фрогат издадоха третия си студиен албум Nuke Earth тази година за легендарния лейбъл Slovenly Recordings, а в София пристигат директно от един от най-ключовите пътуващи рокендрол фестивали – We Are Loud Fest, който тази година се провежда в Истанбул.





Преди тях на сцената ще излязат Igralom от Ниш, група, участвала два пъти на „Аларма Пънк Джаз“ през последните години – веднъж задно с руското психеделик-рок трио „Матушка“ и втори път на фестивала „Афровизия“ с Хюго Рейс, Zea и Кинг Аишоба. В музиката на триото Igralom (Димитрие Симович – бас, вокали, Младен Мариянович – китари и Марко Томович – барабани) си дават среща екс-югославската пост-пънк традиция, туарегските рифове и транс рокът. В понеделник ще направят премиера на втория си студиен албум Sunovrat, чийто продуцент е Крис Екман от Dirtmusic.



Вторият фестивален ден вече е в Първо студио на Българското национално радио, като акцентът пада върху съвременната азиатска музика извън мейнстрийма и традиционното звучене. Представяме ви платформата за нова азиатска музика Chinabot и нейния създател… Сафи Вонг от Камбоджа, който участва с ритуалния си ембиънт-нойз проекта Lafidki на „Аларма Пънк Джаз“ през 2011 и 2012 г. Сафи Вонг е роден в бежански лагер във Фанат Нихон (Тайланд) и е израснал в Нанси, Франция. Живял е в Берлин и Пном Пен, а в момента действа от Лондон. Lafidki е проект на звуков художник и концептуален колажист, сбор от идеи, които синтезират множество недостатъчно представени истории, географии, музикални жанрове и културни знаци в убедителни, цветни звукови материали.

С него в момента е на турне и Pisitakun от Банкок, Тайланд. Той използва разнообразни вдъхновения в песните си – исторически и политически събития, синтетични звуци и странни музикални инструменти. На това турне представя новия си албум Sosleep. Преди Pisitakun и Lafidki на сцената очаквайте и специален сет на Симитчиев Mytrip – една от редките (и концептуални) появи на проекта на Ангел Симитчиев на сцена в рамките на 2018 година.





Последната (голямата) вечер на фестивала в Първо студио пък е световна премиера на белградския авангарден джаз квинтет Fish In Oil със специален гост Марк Рибо, един от малкото хора днес, които с ръка на сърцето можем да наречем „живи класици“.

Китарата на Марк Рибо е неизменна част от някои от най-важните албуми на Джон Зорн и Том Уейтс. Списъкът с легенди (и то все любими!), с които Рибо е записвал и е свирил на сцена, е огромен – да споменем само Елвис Костело, Сусана Бака, Даяна Крол, Арто Линдзи, Т-Боун Бърнет, Каетано Велосо, МакКой Тайнър, Дейвид Силвиан, Бил Фризел, The Black Keys, Medeski, Martin & Wood е повече от достатъчно... Рибо е градивен елемент от групи, които през различни десетилетия са гръбнакът на нюйоркския даунтаун авангард – Lounge Lizards на Джон Лури и Electric Masada и Bar Kokhba Sextet на Джон Зорн, като тук можем да наредим и неговото собствено трио Ceramc Dog.

Визионер, в чиято музика се срещат Блайнд Уили Джонсън, Албърт Айлер и Марк Болан, композициите за класическа китара на хаитянския му учител Франц Касеус и филм-ноар-нойз-американа-фрий-импровизацията, протестните песни на анти-Тръмп епохата и антифашистката класика от 40-те, Бийтълс, Ролинг Стоунс и Колтрейн, „стандартите“ и един съвсем различен от джазменския порядък на импровизация.



Вратите на залите на всяка от фестивалните вечери отварят в 20 часа, а началният час на концертите е 20.30 часа. Билети за всяка от концертните вечери – понеделник (22 октомври), вторник (23 октомври) и сряда (24 октомври) се продават онлайн в системата на EpayGo, с чието спонсорство се провежда фестивалът, както и на касите на EasyPay в цялата страна.