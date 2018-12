Кристина Пери и Дейв Коз

Кристина Пери е певица и композитор, родена в Пенсилвания. След като дебютният си сингъл Jar of Hearts е включен в телевизионния сериал So You Think You Can Dance през 2010 г., тя подписва с Atlantic Records. Дебютният й студиен албум Lovestrong излиза през 2011. Кристина Пери печели признание за композиция и запис на The Thousand Years, любовната тема за филма The Twilight Saga: Breaking Dawn – Част 2 през 2012. Песента се продава в повече от 4 милиона копия в САЩ и се превръща в платинена. Две години по-късно талантливата млада американка пуска втората си пиеса Very Merry Perri Christmas, а през 2014 г. излиза и с втория си студиен албум, наречен. Head or Heart.



След нежният тембър на Кристина Пери, сега ще чуем саксофона и вокалното изпълнение на друг много талантлив млад изпълнител – Дейв Коз. Той е носител до момента три пъти на наградата Grammy. Свири, пее и композира, Дейв Коз е един от най-експресивните представители в съвременния Smooth Jazz. Дейв Коз освен това е и радио-водещ. Коз споделя: „Саксофонът стана мой първи приятел, моят най-доверен съюзник, защото ми позволи да споделям чувства и настроения, за които нямах думи. В много отношения, той спаси живота ми“.