ПРОГРАМИ
Разширено търсене
Eмисия новини
от 22.00 часа
Тази статия
Споделете

ЦСКА победи Хебър и излезе начело в класирането

ЦСКА
Снимка: БГНЕС

Първенство на България по волейбол при мъжете, срещи от 11-ия кръг:

Черно море - Добруджа 07 - 2:3 (24:26, 25:19, 20:25, 25:19, 11:15)    
Дея спорт (Бургас) - Дунав (Русе) - 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)    
Монтана - Миньор (Перник) -   3:1 (25:17, 25:20, 13:25, 25:21)    
ЦСКА - Хебър  - 3:0 (25:20, 25:15, 30:28)

в събота:
Пирин Разлог - Нефтохимик 2010
Левски - Марек Юнион-Ивкони

  временно класиране:
  1. ЦСКА    11   10   1   31:7    30 точки
  2. Хебър    11   10   1   30:10  28
  3. Добруджа 07    11   7   4   27:17    23
  4. Нефтохимик 2010    10    7   3   21:11   21
  5. Монтана    11  7   4   23:19  18
  6. Левски  10  6   4   20:20    15
  7. Марек Юнион-Ивкони   10   5   5   17:20    13
  8. Пирин    10   3   7   18:22    12
  9. Дунав    11   3   8   15:26    10
10.   Черно море     11   2   9   15:29    10
11.   Дея спорт Бургас    11   2   9   11:29    6
12.   Миньор     11   2   9   11:29    6
Програма Хоризонт Спорт    волейбол първенство на България за мъже
Споделете
Още от
Марте Олсбу
Кристиано Роналдо
Еден Азар
Аарън Рамзи

Халф на Арсенал отива в Интер

публикувано на 21.12.18 в 19:25
Марк Гизин
Карл-Хайнц Румениге

Последно в Спорт

Преди 2 часа Спорт
Преди 3 часа Спорт
Преди 3 часа Футбол
Преди 3 часа Спорт
Преди 3 часа Спорт
Преди 4 часа Спорт
Преди 4 часа Спорт
Преди 5 часа Спорт
Преди 6 часа Футбол
Преди 6 часа Спорт
Преди 7 часа Други спортове
Преди 7 часа Футбол
Преди 8 часа Тенис
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Тенис
Преди 9 часа Спорт
Преди 10 часа Спорт
Преди 10 часа Футбол
Преди 11 часа Спорт
Преди 13 часа Други спортове
Всички новини в Спорт: днес | вчера

Най-четени

Днес Вчера 7 дни
БНР
Новини
Радио България
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

02 93 361

Към пълната версия