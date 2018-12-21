ЦСКА победи Хебър и излезе начело в класирането

Първенство на България по волейбол при мъжете, срещи от 11-ия кръг:



Черно море - Добруджа 07 - 2:3 (24:26, 25:19, 20:25, 25:19, 11:15)

Дея спорт (Бургас) - Дунав (Русе) - 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

Монтана - Миньор (Перник) - 3:1 (25:17, 25:20, 13:25, 25:21)

ЦСКА - Хебър - 3:0 (25:20, 25:15, 30:28)



в събота:

Пирин Разлог - Нефтохимик 2010

Левски - Марек Юнион-Ивкони



временно класиране:

1. ЦСКА 11 10 1 31:7 30 точки

2. Хебър 11 10 1 30:10 28

3. Добруджа 07 11 7 4 27:17 23

4. Нефтохимик 2010 10 7 3 21:11 21

5. Монтана 11 7 4 23:19 18

6. Левски 10 6 4 20:20 15

7. Марек Юнион-Ивкони 10 5 5 17:20 13

8. Пирин 10 3 7 18:22 12

9. Дунав 11 3 8 15:26 10

10. Черно море 11 2 9 15:29 10

11. Дея спорт Бургас 11 2 9 11:29 6

12. Миньор 11 2 9 11:29 6



