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Военният университет във Велико Търново обяви ранен прием на курсанти

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Снимка: БТА, архив

Националният военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново обяви кампания за ранен прием на курсанти по 20 военни специализации.  

Документите за кандидатстване се подават в приемния център във Велико Търново и във факултетите в Шумен и Долна Митрополия, както и във военните окръжия.

Конкурсните изпити започват на 1 февруари. Изнесени изпити ще се проведат в Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Бургас, Монтана, Кюстендил и Плевен. Кандидатите за всички военни специализации полагат общообразователен тест, по избор писмен изпит по английски, френски или немски език и задължителен изпит за физическа годност.

Кандидат-курсантите минават и през психологична оценка и медицинско освидетелстване.

В момента НВУ „Васил Левски“ обучава над 700 курсанти.


Програма Хоризонт Общество    ВТУ курсанти прием
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