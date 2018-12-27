Военният университет във Велико Търново обяви ранен прием на курсанти

Националният военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново обяви кампания за ранен прием на курсанти по 20 военни специализации.

Документите за кандидатстване се подават в приемния център във Велико Търново и във факултетите в Шумен и Долна Митрополия, както и във военните окръжия.

Конкурсните изпити започват на 1 февруари. Изнесени изпити ще се проведат в Пловдив, Сливен, София, Стара Загора, Хасково, Бургас, Монтана, Кюстендил и Плевен. Кандидатите за всички военни специализации полагат общообразователен тест, по избор писмен изпит по английски, френски или немски език и задължителен изпит за физическа годност.



Кандидат-курсантите минават и през психологична оценка и медицинско освидетелстване.

В момента НВУ „Васил Левски“ обучава над 700 курсанти.