Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 14 януари 2019 година

1 януари

Творби от Фредерик Шопен (1810-1849). Изпълнява на пиано Войчех Свитала

3.00 часа - Ноктюрно в до минор, опус 48 №1

3.07 часа - Ноктюрно във фа диез минор, опус 48 №2

3.15 часа - Валсове из опус 34

3.27 часа - Валсове из опус 64

3.36 часа - Скерцо в си бемол минор

3.46 часа - Ноктюрно в ми мажор, опус 62 №2

3.51 часа - Мазурка из опус 67

3.58 часа - Мазурки из опус 68

4.04 часа - Анданте спинато и голяма полонеза в ми бемол мажор

4.17 часа - Прелюд в до минор, опус 28

4.19 часа - Мазурка в сол минор, опус 24 №1

4.22 часа - Йозеф Антони Франтишек Елснер (1769-1854), Симфония в до мажор, опус 11. Изпълнява Симфоничният оркестър на Полското радио. Диригент Януш Пржибилски

4.48 часа - Фредерик Шопен (1810-1849), голямо дуо в ми мажор върху теми от операта на Майербер „Робер Дяволът“. Изпълняват Сол Габета (виолончело) и Бертранд Шамою (пиано)



2 януари

Свири Симфоничният оркестър на Палма, Балеарските острови. Диригент Пабло Миелго

3.00 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония №2 в ре мажор, опус 73

3.40 часа - Алберт Гиноварт (1962), Реквием. Изпълняват: Младежки хор Orfeó Català, Симфоничният оркестър на Палма и солистите: Марта Матю (сопрано), Жозеф Рамон Оливе (баритон), Феран Куилез (сопрано). Диригент Пабло Миелго.

4.43 часа - Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Квартет за флейта, виола, виолончело и басо континуо в ре мажор. Изпълнява квартет Les Adieux.



3 януари

Свири Симфоничният оркестър на Бирмингам с диригент Мирга Гражините-Тила

3.00 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Увертюра „Леонора“ II

3.15 часа - Игор Стравински (1882-1971), Концерт за цигулка в ре мажор. Солист – Лейла Жозефович

3.37 часа - Еса-Пекка Салонен „Lachen Verlernt“ за соло цигулка. Изпълнява Лейла Жозефович

3.41 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония №5 в до минор, опус 67

4.10 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сюита №3 в ре мажор.

4.15 часа - Рихард Соната за пиано в си бемол минор, опус 5. Изпълнява Людмил Ангелов

4.39 часа - Едмунд Рубра (1901-1986), Едночастно Трио, опус 68. Изпълнява Трио Hertz.



4 януари

3.00 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), „Немски Реквием“, опус 45. Изпълняват: Кристина Григорас (сопрано), Сандор Бала (баритон), Румънският академичен хор и Симфоничният оркестър при Румънското национално радио. Диригент – Кристиан Мандял

4.07 часа - Ференц Лист – „Призрачната гондола“. Изпълнява на пиано Юлиана Авдеева

4.16 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Струнен квартет в сол мажор. Изпълнява квартет „Албан Берг“ в състав: Гюнтер Пихлер (цигулка), Герхард Щулц (цигулка), Томас Какушка (виола ) и Валентин Ербен (виолончело)



5 януари

Свири пианистът Джонатан Плаурайт

3.00 часа - Зигмунт Стойовски (1870-1946), Две музикални мисли, опус 1

3.08 часа - Зигмунт Стойовски (1870-1946) Капричио: Allegro assai, из „Две ориенталски пиеси“, опус 10 №2

3.12 часа - Фредерик Шопен (1810-1849), Балада №3 в ла бемол мажор, опус 47

3.20 часа - Фредерик Шопен (1810-1849), Берсьоз в ре бемол мажор, опус 57

3.25 часа - Игнаци Ян Падаревски (1860-1941), Miscellanea. Séries de Morceaux, опус 16

3.36 часа - Игнаци Ян Падаревски (1860-1941), Концертна Хумореска, опус 14

3.47 часа - Фредерик Шопен (1810-1849), Скерцо в си бемол минор

3.56 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Вариации и фуга върху тема от Хендел, опус 24.

4.25 часа - Игнаци Ян Падаревски (1860-1941), Ноктюрно в си бемол мажор, опус 16

4.29 часа - Як Фина (1913-1970), Bumble Boogie

4.32 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет в сол мажор, опус 18 №2. Изпълнява квартет „Крогер“

4.57 часа - Бенджамин Бритън (1913-1976), „Нощта покрива твърдата земя“ (по поемата на Уистън Хю Одън). Изпълняват: Андрю Кенеди (тенор) и Кристофър Глин (пиано)



6 януари

Изпълнения на Регула Мюхлеман (сопрано) и Татяна Коршунская (пиано)

3.00 часа - Александър Цемлински (1871-1942), Walzer-Gesänge, опус 6 (Валсови песни)

3.10 часа - Рихард Щраус (1864-1949), 9 песни

3.33 часа - Паул Хиндемит (1895-1963), Весели песни на Аргау-Швейцарско-Немски диалект

3.41 часа - Хуго Волф (1860-1903), Сборник от италиански песни по текстове на Паул Хайзе

4.03 часа - Едуард Щраус (1835-1916), All mein' Gedanken, опус 21 №1

4.05 часа - Морис Равел (1875-1937), Là-bas vers l' église (Там, към църквата)

4.06 часа - Франсис Пуленк (1899-1963), La Reine de coeur (Кралицата на сърцата)

4.09 часа - Хуго Волф (1860-1903), Струнен квартет в ре минор. Изпълнява Люблянски струнен квартет

4.55 часа - Франц Шуберт (1797-1828), „Пъстървата“, аранжимент за пиано на Ференц Лист. (втора версия). Изпълнява Симон Тръпчески.



7 януари

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Словашкото радио. Диригент – Мирко Крайчи

3.00 часа - Питър Колман (1937), Погребална музика

3.16 часа - Албан Берг (1885-1935), Концерт за цигулка и оркестър. Солист – Милан Пала

3.48 часа - Йозеф Сикста (1940), Симфония №2

4.19 часа - Владимир Годар (1956), Лирична Кантата. Солист – Ева Зузкова (сопрано)

4.40 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Соната за пиано, номерация по Кьохел 332 във фа мажор. Изпълнява Мартин Хелмхен



8 януари

Свири оркестър Le Cercle de l'Harmonie с диригент Джеръми Рорер

3.00 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Симфония №39 в ми бемол мажор

3.26 часа - Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Концертна ария, опус 94 за сопрано и оркестър Infelice. Солист – Роза Феола (сопрано)

3.41 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Речитатив и ария Ah, lo previdi ... Ah, t'invola, номерация по Кьохел 272. Солист – Роза Феола (сопрано)

3.55 часа - Феликс Менделсон-Бартолди (1809-1847), Симфония №4 в ла мажор „Италианска“

4.23 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Увертюра към операта „Сватбата на Фигаро“

4.28 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Клавирен квартет №3, опус 60 „Вертер“ в до минор. Изпълняват: Райън де Ваал (пиано), Джоан Бъркъмър (цигулка), Мишел Самсон (виола) и Надя Давид (виолончело)



9 януари

Свири оркестърът на Западногерманското радио в Кьолн. Диригент – Джон Маусери

3.00 часа - Арнолд Шьонберг (1874-1951), Фанфари за Холивуд Боул

3.02 часа - Паул Хиндемит (1895-1963), When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd

3.07 часа - Курт Вайл (1900-1950), The Seven Deadly Sins (Седемте смъртни гряха). Солисти: Саломе Камър (сопрано), Йоахим Стрекфус (тенор), Кристиан Дитц (тенор), Александър Шмид (бас) и Манфред Битнер (бас)

3.47 часа - Ерих Волфганг Корнголд (1897-1957), Симфония във фа диез мажор

4.42 часа - Томас Вигинс (1849-1908), Battle of Manassas (1861). Изпълнява на пиано Джон Дейвис

4.50 часа - Арнолд Шьонберг (1874-1951), Friede auf Erden (Мир на земята) за опус 13 за хор. Изпълнява Вокалният ансамбъл на Ерик Вестбергс



10 януари

Свири Енрико Баяно - клавесин

3.00 часа - Джовани де Маск (1550-1614), Три пиеси

3.10 часа - Асканио Майоне (1565 - 1627), Втора токата – Канцона Франчезе

3.17 часа - Джовани Мария Трабачи (1575-1647), Три пиеси

3.25 часа - Джироламо Фрескобалди (1583-1643), Три пиеси

3.43 часа - Джироламо Фрескобалди (1583-1643), Четири пиеси

3.58 часа - Грегорио Строци (1615-1687), Пет пиеси

4.12 часа - Джовани Салваторе (?-1688), Три пиеси

4.21 часа - Алесандро Скарлати (1660-1725), Partite Sopra Follia

4.28 часа - Джироламо Фрескобалди (1583-1643), Canzona Terna

4.33 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония №60 в до мажор „Разсеяният“. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Осло. Диригент – Андрей Борейко



11 януари

Свири Националният оркестър на Уелс с диригент Райън Уигълсуърт

3.00 часа - Едуард Елгар (1857-1934), Концертна увертюра, опус 50 In the south (На Юг – Аласио)

3.22 часа - Морис Равел (1875-1937), „Лодка в океана“

3.31 часа - Клод Дебюси (1862-1918), „Потъналата катедрала“ – аранжимент на Хенри Ууд

3.38 часа - Клод Дебюси (1862-1918), Три симфонични ескизи „Морето“

4.03 часа - Габриел Форе (1845-1924), Павана за оркестър, опус 50 Диригент Грант Левелин

4.10 часа - Клод Дебюси (1862-1918), Рапсодия за саксофон и оркестър, аранжимент за саксофон и пиано на Миха Роджина. Изпълняват Миха Роджина (саксофон) и Ян Север (пиано)

4.22 часа - Цезар Франк (1822-1890), Клавирен квинтет във фа минор. Изпълняват: Имре Роман (пиано) и струнен квартет „Барток“

4.56 часа - Лили Буланже (1893-1918), Ноктюрно за флейта и пиано. Изпълняват: Валентинас Гелготас (флейта) и Одрон Киселюте (пиано)



12 януари

Свири Естел Реваз (виолончело)

3.00 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Прелюд из Сюита за соло виолончело №3

3.04 часа - Лучано Берио (1925-2003), Les mots sont allés (Думите си отидоха)

3.07 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Алеманда из Сюита за соло виолончело №3 в до мажор

3.12 часа - Ксавие Дейер (1972) Cantus II

3.17 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Куранта из Сюита за соло виолончело №3 в до мажор

3.20 часа - София Губайдулина (1931), Етюд (прелюд) №1 за виолончело

3.22 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сарабанда из Сюита за соло виолончело №3 в до мажор

3.26 часа - Дьорд Куртаг (1926), Az hit...

3.29 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Буре 1 и 2 из Сюита за соло виолончело №3 в до мажор

3.33 часа - Витолд Лютославски (1913-1994), Вариации Sacher

3.36 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Жига из Сюита за соло виолончело №3 в до мажор

3.39 часа - Дьорд Лигети (1923-2006), Капричио

3.44 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сарабанда из Сюита за соло виолончело №1 в сол мажор

3.47 часа - Дитрих Букстехуде (1637-1707), Membra Jesu nostri - 7 кантати-пасиони. Изпълняват: Барбара Шлик (сопрано), Моника Фримър (сопрано), Майкъл Ченс (ал), Кристоф Прегардиен (тенор), Питър Кой (бас), Момчешки хор от Хановер и Бароков оркестър от Амстердам. Диригент – Том Коопман

4.48 часа - Майкъ Типет (1905-1998), Пет негърски спиричуъла из ораторията „Дете на нашето време“. Изпълнява Бахов хор от Ванкувър с диригент Брус Пулан



13 януари

Свири камерният оркестър на Шотландия с диригент Робин Тичиати

3.00 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Трагична увертюра, опус 81

3.13 часа - Албан Берг (1885-1935), Концерт за цигулка и оркестър Солист – Кристиан Тецлаф

3.40 часа - Томас Ларчър (1963), Ноктюрно – Безсъница

3.55 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Симфония №3 в ми бемол мажор, опус 97 „Рейнска“

4.25 часа - Карл Нилсен (1865-1931), Духов квинтет, опус 43. Изпълнява ансамбъл Cinque Venti

4.49 часа - Хенрик Миколай Горецки (1933-2010), Totus tuus, опус 60. Изпълнява Симфоничният оркестър на Южна Ютландия с диригент Могенс Даал



14 януари

Изпълнения на Симфоничния оркестър на Новосибирск. Диригент – Кент Нагано

3.00 часа - Рихард Щраус (1864-1949), „Тъй рече Заратустра“, опус 30

3.34 часа - Макс Брух (1838-1920), Концерт за цигулка №1 в сол минор, опус 26. Солист – Вадим Репин

3.58 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Фантазия в до минор, опус 80 за пиано, хор и оркестър. С участието на Хора на Новосибирск и Константин Лифшитц (пиано)

4.18 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет опус 59 №1 във фа мажор „Разумовски“. Изпълнява квартет Tankstream в състав: Софи Роуел (цигулка), Ане Хортон (цигулка), Сали Боуд (виола) и Патрик Мърфи (виолончело).