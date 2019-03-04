Резултати и класиране във втора лига

Първенство на Втора футболна лига, срещи от 19-ия кръг:
Монтана - ЦСКА 1948 2:2
Локомотив Горна Оряховица - Царско Село 0:1
Черноморец Балчик - Лудогорец-2 1:0
от събота:
Локомотив София - Добруджа 2:0
Несебър - Поморие 1:1
Пирин Благоевград - Арда 0:0
Литекс - Ботев Гълъбово 2:0
Струмска слава - Кариана 3:1
Временно класиране:
1. Царско село 19 17 1 1 45:15 52 точки
2. Монтана 1921 19 12 7 0 33:11 43
3. Арда (Кърджали) 19 10 5 4 23:10 35
4. ЦСКА 1948 (София) 19 8 9 2 21:14 33
5. Литекс (Ловеч) 19 8 4 7 25:17 28
6. Поморие 19 8 4 7 25:29 28
7. Черноморец (Балчик) 19 7 5 7 16:18 26
8. Локомотив 1929 (София) 19 6 7 6 15:13 25
9. Струмска слава (Радомир) 19 6 5 8 25:29 23
10. Локомотив (ГО) 19 6 3 10 18:27 21
11. Несебър 19 5 6 8 24:31 21
12. Ботев (Гълъбово) 19 5 5 9 17:22 20
13. Лудогорец-2 (Разград) 19 5 4 10 18:29 19
14. Пирин (Благоевград) 19 5 2 12 16:30 17
15. Кариана (Ерден) 19 4 3 12 17:26 15
16. Добруджа (Добрич) 19 1 8 10 7:23 11