ПРОГРАМИ
Разширено търсене
Eмисия новини
от 02.00 часа
Тази статия
Споделете

Резултати и класиране във втора лига

Втора футболна лига
Снимка: Архив

Първенство на Втора футболна лига, срещи от 19-ия кръг:
Монтана - ЦСКА 1948  2:2
Локомотив Горна Оряховица - Царско Село  0:1
Черноморец Балчик - Лудогорец-2    1:0  
от събота:   
Локомотив София - Добруджа 2:0
Несебър - Поморие  1:1
Пирин Благоевград - Арда  0:0
Литекс - Ботев Гълъбово  2:0   
Струмска слава - Кариана   3:1
Временно класиране:
1. Царско село  19  17  1  1  45:15  52 точки
2. Монтана 1921  19  12  7  0  33:11  43
3. Арда (Кърджали)  19  10  5  4  23:10  35
4. ЦСКА 1948 (София)  19  8  9  2  21:14  33
5. Литекс (Ловеч)  19  8  4  7  25:17  28
6. Поморие  19  8  4  7  25:29  28
7. Черноморец (Балчик)  19  7  5  7  16:18  26
8. Локомотив 1929 (София)  19  6  7  6  15:13  25
9. Струмска слава (Радомир)  19  6  5  8  25:29  23
10. Локомотив (ГО)  19  6  3  10  18:27  21
11. Несебър  19  5  6  8  24:31  21
12. Ботев (Гълъбово)  19  5  5  9  17:22  20
13. Лудогорец-2 (Разград)  19  5  4  10  18:29  19
14. Пирин (Благоевград)  19  5  2  12  16:30  17
15. Кариана (Ерден)  19  4  3  12  17:26  15
16. Добруджа (Добрич)  19  1  8  10  7:23  11
Програма Хоризонт Спорт    втора лига резултати и класиране футбол
Споделете
Още от
Александър Везенков
Юрген Клоп
Лука Модрич

Модрич разкри какво липсва на Реал

публикувано на 04.03.19 в 20:57
Ферарио Спасов
Петко Петков - вляво, е доволен от ремито на ЦСКА 1948 в Монтана
Джордан Хендерсън
Жозе Мауриньо
Николай Бодуров

ЦСКА София спрял Бодуров за Израел

публикувано на 04.03.19 в 19:53
Мариян Огнянов

ЦСКА 1948 измъкна точка в Монтана

публикувано на 04.03.19 в 19:46
Хари Кейн

Последно в Спорт

Преди 3 часа Спорт
Преди 6 часа Спорт
Преди 6 часа Спорт
Преди 6 часа Спорт
Преди 6 часа Спорт
Преди 6 часа Спорт
Преди 7 часа Спорт
Преди 7 часа Спорт
Преди 7 часа Спорт
Преди 7 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Други спортове
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Преди 8 часа Спорт
Всички новини в Спорт: днес | вчера
БНР
Новини
Радио България
Българско Национално Радио

София, бул. "Драган Цанков" 4

Към пълната версия