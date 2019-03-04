Резултати и класиране във втора лига

Първенство на Втора футболна лига, срещи от 19-ия кръг:

Монтана - ЦСКА 1948 2:2

Локомотив Горна Оряховица - Царско Село 0:1

Черноморец Балчик - Лудогорец-2 1:0

от събота:

Локомотив София - Добруджа 2:0

Несебър - Поморие 1:1

Пирин Благоевград - Арда 0:0

Литекс - Ботев Гълъбово 2:0

Струмска слава - Кариана 3:1

Временно класиране:

1. Царско село 19 17 1 1 45:15 52 точки

2. Монтана 1921 19 12 7 0 33:11 43

3. Арда (Кърджали) 19 10 5 4 23:10 35

4. ЦСКА 1948 (София) 19 8 9 2 21:14 33

5. Литекс (Ловеч) 19 8 4 7 25:17 28

6. Поморие 19 8 4 7 25:29 28

7. Черноморец (Балчик) 19 7 5 7 16:18 26

8. Локомотив 1929 (София) 19 6 7 6 15:13 25

9. Струмска слава (Радомир) 19 6 5 8 25:29 23

10. Локомотив (ГО) 19 6 3 10 18:27 21

11. Несебър 19 5 6 8 24:31 21

12. Ботев (Гълъбово) 19 5 5 9 17:22 20

13. Лудогорец-2 (Разград) 19 5 4 10 18:29 19

14. Пирин (Благоевград) 19 5 2 12 16:30 17

15. Кариана (Ерден) 19 4 3 12 17:26 15

16. Добруджа (Добрич) 19 1 8 10 7:23 11

