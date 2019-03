"Бон Джоуви" работи по нов албум

Групата "Бон Джоуви" започва работа над нов албум, заяви лидерът на състава Джон Бон Джоуви в навечерието на европейското им турне, съобщава БТА, цитирайки ТАСС.

Пред кореспондент на агенцията фронтменът на бандата заяви, че музикантите се събират в студио в Нашвил още в събота. По думите на Бон Джоуви ще бъдат записани 23 нови песни.



"Не зная коя от тях ще стане хит, но до месец юни трябва да сме приключили работата над албума", заяви певецът.

Агенцията припомня, че съставът ще изнесе концерт в Москва на 31 май в рамките на турнето "This House Is Not For Sale".

"Засега не сме избрали име на новата тава, сподели Джон Бон Джоуви. Имаме само подборка от 23 песни, но много се радвам, че те са налице. Засега това са само записи на моя смартфон и те са с ниско качество. Когато групата се събере, аз ще им представя песните си и започваме работа".

През месец април 2018 година "Бон Джоуви" бяха въведени в Залата на славата на рокендрола.



"Наложи ни се да почакаме малко, докато бъдем удостоени с тази чест, но все пак се радваме, че това се случи. Може би така е по-добре. Сега аз много повече ценя това отличие, защото след дългото чакане, радостта ни беше много по-голяма", доверява музикантът.