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Милан влезе в зоната на Шампионската лига

Милан победи Киево с 2:1
Снимка: БТА

Отборът на Милан победи Киево с 2:1 като гост в мач от 27-ия кръг на италианското първенство по футбол. Така отборът на треньора Дженаро Гатузо излезе на трето място и вече е в зоната, която дава място в европейската Шампионска лига.

В другия мач снощи Парма надигра Дженоа с 1:0.

Мачовете днес:
Болоня – Каляри
Фрозиноне – Торино
Интер – СПАЛ
Сампдория – Аталанта
Сасуоло – Наполи
Фиорентина - Лацио

В понеделник:
Рома - Емполи

От петък:
Ювентус - Удинезе  4:1

Класиране:

1. Ювентус    27  24  3  0  59:17    75 точки 

2. Наполи    26  17  5    4  47:20  56 

3. Милан     27  14  9  4  41:23  51

4. Интер    26  14    5  7  38:22    47 

5. Рома  26  12  8  6  49:36  44

6. Aталанта     26  12  5    9    54:37  41 

7. Toрино    26  10  11  5  33:22  41 

8. Лацио  25  12  5  8  36:27  41

9. Сампдория    26  11  6    9  43:33  39 

10. Фиорентина  26  8  12    6  41:32  36      

11. Парма    27  9  6    12  29:40  33

12. Сасуоло    26  7  10  9    35:41  31 

13. Дженоа  27    7  9  11    32:42  30   

14. Каляри     26  6  9  11  23:37  27 

15. Удинезе  26    6    7  13  22:36  25

16. СПАЛ    26    5    8  13  23:39  23

17. Eмполи    26    5    7  14    33:51  22   

18. Болоня    26  3  9  15    20:40  18       

19. Фрозиноне   26  3  8  15  19:49  17

20. Киево  27  1  10  16  20:53    10
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