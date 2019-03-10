Милан влезе в зоната на Шампионската лига

Отборът на Милан победи Киево с 2:1 като гост в мач от 27-ия кръг на италианското първенство по футбол. Така отборът на треньора Дженаро Гатузо излезе на трето място и вече е в зоната, която дава място в европейската Шампионска лига.



В другия мач снощи Парма надигра Дженоа с 1:0.

Мачовете днес:

Болоня – Каляри

Фрозиноне – Торино

Интер – СПАЛ

Сампдория – Аталанта

Сасуоло – Наполи

Фиорентина - Лацио

В понеделник:

Рома - Емполи

От петък:

Ювентус - Удинезе 4:1

Класиране:

1. Ювентус 27 24 3 0 59:17 75 точки

2. Наполи 26 17 5 4 47:20 56

3. Милан 27 14 9 4 41:23 51

4. Интер 26 14 5 7 38:22 47

5. Рома 26 12 8 6 49:36 44

6. Aталанта 26 12 5 9 54:37 41

7. Toрино 26 10 11 5 33:22 41

8. Лацио 25 12 5 8 36:27 41

9. Сампдория 26 11 6 9 43:33 39

10. Фиорентина 26 8 12 6 41:32 36

11. Парма 27 9 6 12 29:40 33

12. Сасуоло 26 7 10 9 35:41 31

13. Дженоа 27 7 9 11 32:42 30

14. Каляри 26 6 9 11 23:37 27

15. Удинезе 26 6 7 13 22:36 25

16. СПАЛ 26 5 8 13 23:39 23

17. Eмполи 26 5 7 14 33:51 22

18. Болоня 26 3 9 15 20:40 18

19. Фрозиноне 26 3 8 15 19:49 17

20. Киево 27 1 10 16 20:53 10