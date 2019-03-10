Милан влезе в зоната на Шампионската лига

Отборът на Милан победи Киево с 2:1 като гост в мач от 27-ия кръг на италианското първенство по футбол. Така отборът на треньора Дженаро Гатузо излезе на трето място и вече е в зоната, която дава място в европейската Шампионска лига.
В другия мач снощи Парма надигра Дженоа с 1:0.
Мачовете днес:
Болоня – Каляри
Фрозиноне – Торино
Интер – СПАЛ
Сампдория – Аталанта
Сасуоло – Наполи
Фиорентина - Лацио
В понеделник:
Рома - Емполи
От петък:
Ювентус - Удинезе 4:1
Класиране:
1. Ювентус 27 24 3 0 59:17 75 точки
2. Наполи 26 17 5 4 47:20 56
3. Милан 27 14 9 4 41:23 51
4. Интер 26 14 5 7 38:22 47
5. Рома 26 12 8 6 49:36 44
6. Aталанта 26 12 5 9 54:37 41
7. Toрино 26 10 11 5 33:22 41
8. Лацио 25 12 5 8 36:27 41
9. Сампдория 26 11 6 9 43:33 39
10. Фиорентина 26 8 12 6 41:32 36
11. Парма 27 9 6 12 29:40 33
12. Сасуоло 26 7 10 9 35:41 31
13. Дженоа 27 7 9 11 32:42 30
14. Каляри 26 6 9 11 23:37 27
15. Удинезе 26 6 7 13 22:36 25
16. СПАЛ 26 5 8 13 23:39 23
17. Eмполи 26 5 7 14 33:51 22
18. Болоня 26 3 9 15 20:40 18
19. Фрозиноне 26 3 8 15 19:49 17
20. Киево 27 1 10 16 20:53 10