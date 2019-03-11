Петър Хубчев обяви състава за двубоите с Черна гора и Косово

Селекционерът на България Петър Хубчев обяви разширения списък с футболисти, повикани за първите европейски квалификации срещу Черна гора на 22 март и с Косово три дни по-късно.



В групата за първи път са повикани младите таланти Мартин Минчев от Черно море (Варна) и Валентин Антов от ЦСКА-София. След дълго отсъствие се завръща вратарят на Левски Николай Михайлов. Също така след дълго лечение на контузия в отбора е повикан отново Ивайло Чочев от италианския втородивизионен Палермо.



Ето и списъкът с повиканите:



Вратари:

Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Димитър Евтимов (Акрингтън Стенли, Англия)



Защитници:

Николай Бодуров (ЦСКА-София), Валентин Антов (ЦСКА-София), Васил Божиков (Слован Братислава), Камен Хаджиев (Академия Пушкаш, Унгария), Страхил Попов (Касъмпаша), Антон Недялков (Лудогорец), Петър Занев (Енисей Красноярск, Русия)



Полузащитници и нападатели:

Радослав Кирилов (Славия), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Русия), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Симеон Славчев (Карабах), Ивайло Чочев (Палермо, Италия), Тодор Неделев (Ботев Пд), Антонио Вутов (Ботев Пд), Николай Димитров (Урал Екатеринбург, Русия), Галин Иванов (Халадаш), Мартин Минчев (Черно море), Радослав Василев (Черно море), Ивелин Попов (Ростов, Русия), Спас Делев (Погон, Полша), Кирил Десподов (Каляри).



Националите се събират на лагер в понеделник, 18 март, като допълнително ще бъде публикувана информация за програмата на тренировките и медийните активности.

