Позитивен старт на Уолстрийт с изключение на силно падащите акции на "Боинг"

Пазарите на акции на Уолстрийт стартираха разнопосочно търговията в понеделник, като индексите S&P500 и Nasdaq Composite нараснаха с около и над 1%, докато индексът DJIA се понижи първоначално с близо 150 пункта (спад с 0,6%) в резултат на рязка обезценка на акциите на "Боинг" с над 10% като реакция на втората в рамките на последните шест месеца ужасяваща катастрофа на самолет от модела Boeing 737 Max 8 със 157 души на борда.

Постепенно спадът на акциите на Boeing Co. се ограничи до понижение с около 8%, парирайки и загубите на DJIA, като индексът на сините чипове вече се търгува непосредствено под неговото петъчно ниво на затваряне. Под известен натиск от продажби продължават да се намират акциите на американските авиолинии, ползващи самолети Boeing 737 Max 8, като акциите на United Continental Holdings се понижават с 0,5%, на Southwest Airlines Co. - с 1,27% и на American Airlines Group Inc. - с 0,5 на сто.

В същото време обаче широкият индекс S&P500 се повишава с 0,82%, а индексът Nasdaq Composite нараства с 1,15% благодарение на поскъпване на акциите на ключови технологични компании. Акциите на Apple Inc. поскъпват с 2,75%, след като Bank of America повиши препоръката си за акциите на производителя на iPhone до "купувай" от досегашната "неутрална позиция". Добър ръст с между 1,45% и 2,3% регистрират и акциите на Microsoft Inc. Facebook Inc. и Amazon.com, което допринася за днешното нарастване на Nasdaq с около и над 1%.

Известна подкрепа за позитивния старт на Уолстрийт, извън индекса DJIA и акциите на Boeing и на американските авиолинии, оказват и данни, показващи слабо повишение на продажбите на дребно в САЩ през януари, но след драматичен техен спад в края на 2018-а година.

Силният ръст с 3,3% на продажби на строителни материали допринася за поскъпване на акциите на Home Depot Inc. и на Lowe's Cos. с над 0,5%. Увеличаването на продажбите по интернет през януари с 2,6% пък допринася за днешния подем на акциите на Amazon.com с 1,65%.