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Монтана победи Лудогорец-2

Втора лига
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В последен двубой от 20-ия кръг на Втора лига: Лудогорец 2 (Разград) - Монтана 1:3 (1:2) 
голмайстори: 0:1 Николай Цветков 17, 0:2 Иван Михов 32, 1:2 Димитър Митков 38, 1:3 Атанас Илиев 58

От събота:
Царско село - Локомотив 1929 (София) 2:1
Кариана (Ерден) - Литекс-Ловеч 1:1
Ботев (Гълъбово) - Пирин (Благоевград) 3:3 
Арда (Кърджали) - Несебър 5:1 
Поморие - Локомотив (Горна Оряховица) 1:2 
Добруджа (Добрич) - Черноморец (Балчик) 0:1

От петък:
ЦСКА 1948 - Струмска слава (Радомир) 3:0

Класиране:
1. Царско село 2015 20 18 1 1 47:16 55
2. Монтана 20 13 7 0 36:12 46
3. Арда (Кърджали) 20 11 5 4 28:11 38
4. ФК ЦСКА 1948 (Сф) 20 9 9 2 24:14 36
5. Черноморец Балчик 20 8 5 7 17:18 29
6. Литекс Ловеч 20 8 5 7 26:18 29
7. Поморие 20 8 4 8 26:31 28
8. Локомотив 1929 (Сф) 20 6 7 7 16:15 25
9. Локомотив Горна Оряховица20 7 3 10 20:28 24
10. Струмска слава 20 6 5 9 25:32 23
11. Ботев (Гълъбово) 20 5 6 9 20:25 21
12. Несебър 20 5 6 9 25:36 21
13. Лудогорец-2 20 5 4 11 19:33 19
14. Пирин (Благоевград) 20 5 3 12 19:33 18
15. Кариана (Ерден) 20 4 4 12 18:27 16
16. Добруджа (Добрич) 20 1 8 11 7:24 11
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