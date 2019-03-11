Монтана победи Лудогорец-2

В последен двубой от 20-ия кръг на Втора лига: Лудогорец 2 (Разград) - Монтана 1:3 (1:2)

голмайстори: 0:1 Николай Цветков 17, 0:2 Иван Михов 32, 1:2 Димитър Митков 38, 1:3 Атанас Илиев 58



От събота:

Царско село - Локомотив 1929 (София) 2:1

Кариана (Ерден) - Литекс-Ловеч 1:1

Ботев (Гълъбово) - Пирин (Благоевград) 3:3

Арда (Кърджали) - Несебър 5:1

Поморие - Локомотив (Горна Оряховица) 1:2

Добруджа (Добрич) - Черноморец (Балчик) 0:1



От петък:

ЦСКА 1948 - Струмска слава (Радомир) 3:0



Класиране:

1. Царско село 2015 20 18 1 1 47:16 55

2. Монтана 20 13 7 0 36:12 46

3. Арда (Кърджали) 20 11 5 4 28:11 38

4. ФК ЦСКА 1948 (Сф) 20 9 9 2 24:14 36

5. Черноморец Балчик 20 8 5 7 17:18 29

6. Литекс Ловеч 20 8 5 7 26:18 29

7. Поморие 20 8 4 8 26:31 28

8. Локомотив 1929 (Сф) 20 6 7 7 16:15 25

9. Локомотив Горна Оряховица20 7 3 10 20:28 24

10. Струмска слава 20 6 5 9 25:32 23

11. Ботев (Гълъбово) 20 5 6 9 20:25 21

12. Несебър 20 5 6 9 25:36 21

13. Лудогорец-2 20 5 4 11 19:33 19

14. Пирин (Благоевград) 20 5 3 12 19:33 18

15. Кариана (Ерден) 20 4 4 12 18:27 16

16. Добруджа (Добрич) 20 1 8 11 7:24 11

