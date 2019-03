Йордан Агов: Британските евродепутати ще попаднат в Брюксел със срам след изборите

play

Утре предстои вот за удължаване на срока за излизане от ЕС и датата 29 март да се отложи, вероятно с повече от 2 месеца, посочи той. Според него 2 месеца няма да са достатъчни, за да може да се договори каквото и да е ново. „Докато имаме активиран чл. 50 от Обединеното кралство, то ще попадне в задължение да направи европейски избори в края на май“, каза Агов в предаването „Преди всички“ и добави, че британските евродепутати ще попаднат в Брюксел със срам. Анализаторът определи Холандия като най-подготвената държава за твърд Брекзит в случай, че няма удължаване на срока за излизане: „Говорим за митници, за хората на митниците, за търговията и организацията при излизане от Митническия съюз, което ще се случи, ако няма сделка. Дори Холандия не е толкова подготвена, камо ли Франция, Дания и околните държави, които пряко търгуват с Великобритания“. Според Агов в този момент ЕС трябва да се опита да „извие ръцете“ на Обединеното кралство: „В интерес на ЕС е да запази целостта, дори да запази Великобритания в Съюза. Те ще държат да няма промяна – или да има максимално удължаване, или да има кратко удължаване. Краткото удължаване поставя ЕС в силна позиция, защото тогава британското правителство да поиска второ удължаване, а с всяко едно удължаване се местим лека полека към нов референдум“. Хаосът продължава, каза Йордан Агов и прогнозира: "Няма кой да стане премиер. Ще се удължи срокът. Ще се направят европейски избори. Цялото това удължаване ще даде време, за да се направят избори, когато има готовност правителството да свика избори. Ще видим какъв ще бъде новият парламент, какво ще е новото правителство. Вероятно ще има голямо мнозинство за свикване на втори референдум". Цялото интервю чуйте в звуковия файл.



