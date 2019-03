Екстремните спортове 10-16 март

Испанският алпинист Алекс Чикон прекрати опита си за зимно изкачване на К2. След като в петък вечерта той и трима шерпи преспаха в Лагер 2 (6600 м), в събота сутринта единият шерп реши да се спусне към Базовия лагер. Чикон и останалите двама шерпи опънаха палатка на 7000 м и там установиха Лагер 3 - по-ниско, заради силните ветрове.

Миналата седмица испанецът се включи в издирването на Даниеле Нарди и Том Балърд, чиито тела бяха открити под Нанга Парбат, на височина 5900 м (тук можете да видите под какъв голям риск пакистанските пилоти и Чикон издирваха двамата алпинисти). После Чикон се завърна в Базовия лагер на К2 и в четвъртък тръгна нагоре.

Прогнозата за времето очертаваше прозорец до понеделник и макар най-голямата височина, на която екипът на Чикон да беше 6700 м, те решиха да изпробват силите си преди края на зимния сезон - 20 март. Силните ветрове, обаче, попречиха и на този опит за първо в историята зимно изкачване на втория по височина връх на планетата.





След като миналата събота Радка Петкова зае 13-о място в дисциплината “трудност” на Световното първенство по ледено катерене в Русия, в неделя българката се класира 14-а и в “скоростта”.







На Световното първенство по ски-алпинизъм в Швейцария Никола Калистрин зае 48-о място в дисциплината “спринт” при мъжете и 15-о при младежите. Домакините спечелиха най-много медали (4 златни, 3 сребърни и 1 бронзов), като оставиха далече след себе си другите силни в този спорт - Италия и Франция. В дисциплина “индивидуално” италианските състезатели спечелиха най-много титли и медали (4 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала), следвани от представителите на Швейцария и Франция. Калистрин завърши 49-и.

На същата позиция той се класира и в “скоростното изкачване”, а Кирил Николов-Дизела зае 40-ото място. В класирането по нации продължава доминацията на трите алпийски страни - Швейцария, Италия и Франция.





Ивона Михайлова стана шеста при жените в 12-ия етап на откритото състезание по ски-алпинизъм Millet Ski Touring в Куршевел, Франция. Състезанието е в дисциплината скоростно изкачване по трасе с дължина 3.2 км. и денивелация 500 м.

Трима наши фрирайдъри стартираха в събота в най-високия ранг състезание - 4 звезди, в Ненда, Швейцария. При голяма конкуренция Елена Митренгова се класира за финала в неделя. Симеон Павлов и Вальо Пелтеков останаха малкопод чертата и не успяха да се класират, въпреки чистите си спускания.





Ултрабегачът Краси Георгиев ще поведе в началото на май 1000-километров ултрамаратон, свързващ Черно с Адриатическо море. Целта на мащабното спортно събитие е да обедини активните хора от България, Северна Македония и Албания под мотото “Свързаност”. Събитието ще се проведе под егидата на премиертите на трите държави – Бойко Борисов, Зоран Заев и Еди Рама.





Най-трудният боулдър в света беше изкатерен повторно от 22-годишния японец Риохе Камеяма (Ryohei Kameyama). Той премина No Kapote Only и му даде категория 8C+/9A. През януари този боулдър, намиращ се във Фонтенбло, Франция, беше изкатерен за първи път от французина Шарл Албер Босоногия, който му даде категория 9А.

В света има само още един боулдър 9A - Burden of Dreams във Финландия, който, обаче, не е повторен и няма потвърждение на категорията. Затова може да се каже, че за момента No Kapote Only е най-трудният боулдър в света с потвърдена категория.





Швейцарецът Джулиано Камерони записа ново 8C+ в боулдъринга, и то отновно в родната си страна. Миналия месец 21-годишният катерач направи първо преминаване на боулдър от тази категория (Poison the Well) в Брион, а сега се справи с REM - боулдър проблем в световно известния катерачен обект Крешиано (Cresciano).Според Камерони по скалата не е имало никакви следи от катерачи и вероятно никой не се е опитвал да го изкатери през последните 5 години. Самият той е започнал опитите си през януари и по време на двуседмична почивка от този проект е изкатерил споменатия вече Poison the Well, което му е дало достатъчно увереност да се справи после и с REM.