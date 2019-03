Колеблив старт на търговията на Уолстрийт след нов спад на акциите на "Боинг"

Основните фондови индекси стартираха разнопосочно търговията на Уолстрийт в понеделник, като индексите S&P500 и Nasdaq Composite опитаха първоначално да задълбочат възходящото си движение от предходната седмица благодарение на ново поскъпване на акциите на технологичните и на финансовите компании, докато индексът на сините чипове DJIA се понижи предпазливо след нов спад на акциите на "Боинг".

Акциите на самолетостроителният гигант Boeing Co. се понижават с 2,25% към $370 за една акция, търгувайки се недалеч от тяхното близо тримесечно дъно около 366 долар от миналата седмица, след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Министерството на транспорта на САЩ разследва предоставеното от Федералната авиационна администрация (FAA) одобрение на самолетите на "Боинг" от модела 737 Max. Транспортният министър на Етиопия Дагмавит Могес пък беше цитиран да казва, че има "ясни сходства" между двете катастрофи, които се случиха със самолети 737 Max 8 в рамките на около пет месеца една от друга (първата беше на 29-и октомври в Индонезия и втората на 10-и март тази година в Етиопия).

Инвеститорите се фокусират предимно върху това колко дълго и колко ще струва на "Боинг" да реши проблемите, довели до двете фатални самолетни катастрофи, както и с колко ще бъдат компенсира авиокомпаниите по цял свят, които принудително приземиха техните самолети 737 Max, както и семействата на загиналите, посочват анализатори от компанията Vertical Research Partners. Те очакват самолетите 737 Max да останат приземени за около 2 месеца, но това може да се окаже прекалено "оптимистична оценка" с оглед на поставеното под въпрос одобрение за този модел самолети от страна на Федерална авиационна администрация на САЩ.

Всичко това доведе до съществено намаляване с над 10% на пазарната стойност на "Боинг" от началото на миналата седмица насам, като днешният спад на акциите с нови 2,3% допринася за предпазливо понижение на индекса DJIA с около 40 пункта (с 0,16%) и до спад на акциите на американските авиокомпании. Индексът на NYSE, включващ само авиокомпаниите (Arca Airline Index), се понижава с 0,95%, като акциите на JetBlue Airways Corp. се понижават с 1,43%, на United Continental Holdings Inc. - с 1,02%, на Delta Air Lines - с 0,76%, на Alaska Air Group Inc. - с 0,61% и на Southwest Airlines Co. - с 0,27%.







В същото време останалите два водещи фондови индекса S&P500 и Nasdaq Composite се опитаха да задълбочават тяхното силно възходящо движение от предходната седмица, когато те нараснаха съответно с 2,9% и с 3,8% до най-високо нива от миналия октомври насам. И двата индекса стартираха търговия в петък с нови повишения между 0,3% и 0,5% преди обаче да се върнат обратно към петъчните нива на затваряне, като S&P500 се повишава предпазливо с 0,11%, а технологичният индекс Nasdaq - с 0,05%.

Основен двигател за тяхното възходящо движение продължават да бъдат акциите на технологичните компании, които поскъпнаха силно през последните седмици с оглед на надеждите за скорошен край на търговската война между САЩ и Китай, въпреки информациите, че очакваната от всички среща на върха между Доналд Тръмп и Си Цзинпин може и да не се осъществи до месец юни.

Акциите на Apple поскъпват с 0,80% към 185,60 долара, като за кратко дори достигнаха 4-месечен връх от 188,39 долара за акция, след като технологичният гигант представи изненадващо в понеделник най-новите си модели на iPad Air и на iPad mini. Поредното поскъпване на акциите на Apple пък допринася за нарастване на целия технологичен сектор с близо 0,5%.

По-солиден подем с близо 1% има при финансовия сектор благодарение на ръст на акциите на германските Deutsche Bank (с 3,83%) и на Commerzbank (с 6,9%) на европейските борси след новината, че двете водещи кредитни институции стартират преговори за потенциалното им сливане.

Поскъпването на американския лек суров петрол с 0,8% към нови върхове за годината от малко над 59 долара за барел пък допринася за ръст с около 1% и на акциите на енергийните компании, влизащи в индекса S&P500.

Инвеститорите в голямата си част обаче изглеждат доста предпазливи преди тазседмичното заседание на Федералния резерв (на 19-и и 20-ти март), на което централната банка на САЩ ще определи по-нататъшната парична и лихвена политика. Очаква се Фед да продължи да се придържа към своя "предпазлив и изчаквателен" подход по отношение на бъдещо повишение на лихвените ставки. Централните банкери ще представят и новите си средносрочни макроикономически прогнози за БВП, нивото на безработица и на инфлацията в САЩ, както и последните техни очаквания за нивата на федералната фондова лихва в рамките на тригодишния хоризонт. Очакват се и повече детайли относно плановете на Фед да прекрати политиката си на постепенно намаляване на огромния си финансов баланс, който към момента е за близо 3,8 трлн. долара под формата на държавни и корпоративни облигации и който беше натрупа чрез програмите за "количествени улеснени" след последната глобална финансова и икономическа криза.

Очакванията за нелихвени коментари от страна на Фед след края на предстоящото заседания бяха в основата и на солидното възходящо движение на S&P500 и на Nasdaq Composite в края на миналата седмица до петмесечни върхове.