Колекционер плати за китара на Боб Дилън 187 000 долара

Щастлив колекционер се сдоби с китара на Боб Дилън за сумата от 187 000 щатски долара на търг в град Далас, щата Тексас, съобщава БТА, като цитира Суисинфо.

С тази електрическа китара Боб Дилън е записал албума "Blonde on Blonde" от 1966 г. Инструментът е "Фендър илектрик" с 12 струни и е произведен през 1965 г. Това е първата серия електрически китари на "Фендър".



От аукционната къща "Херитидж окшънс" нарекоха китарата "чудесен къс от историята на рока".

На търга бяха предложени и хармоника на Боб Дилън, както и златната грамофонна плоча на албума.



Преди пет години друга китара "Фендър" на Боб Дилън беше продадена за 900 000 долара.

"Blonde on Blonde" е двоен албум в стил фолк-рок. Най-известните песни от него са "Just Like A Woman", "Sad Eyed Lady Of The Lowlands" и "I Want You". "Blonde on Blonde" е сред 100-те най-хубави рок албуми в класацията на сп. "Ролинг стоун".