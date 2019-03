Китай обмисля да изключи Boeing 737 Max от търговската сделка със САЩ

Пекин обмисля да изключи самолетите Boeing 737 Max от списък с американски стоки за износ в посока Китай, който списък да бъде част от търговската сделка с САЩ, съобщава Блумбърг, цитирайки източници, запознати с въпроса.

Самолетите на "Боинг" бяха включени в проекто-списък с американски продукти, които Китай се ангажира да купува, за да намали огромния си търговски излишък със САЩ, посочиха неназованите източници на Блумбърг. С оглед на опасения, свързани с безопасността на полетите обаче, Китай проучва дали да не отреже самолетите 737 Max от този списък, или да ги замени с други модели на "Боинг". Това става факт, след като катастрофата по-рано през март на самолет от този модел на Етиопските авиолинии (втора подобна катастрофа за по-малко от пет месеца) доведе до приземяването в световен мащаб на всичките подобни машини 737 Max.

Евентуалното намаляване на размера на покупки на самолети би затруднило Китай да изпълни ангажимента, че подобен списък с американски стоки ще заличи настоящия търговски излишък спрямо САЩ в размер на 300 млрд. долара годишно в продължение на следващите шест години. Това от своя страна пък може да доведе до забавяне на цялостното търговско споразумение между двете водещи световни икономики. Скъпоструващите самолети "Боинг" представляват ключов компонент във ангажимента на Китай да купува повече американски стоки, заедно със соята, месото и природния газ.

Блумбърг посочва, че китайското министерство на търговията, отговарящо за търговските преговори със САЩ, както и компанията "Боинг" на този етап отказват да коментира информацията.

За "Боинг" евентуалното изключване от страна на Китай на самолетите 737 Max от търговската сделка със САЩ може да се окаже още едно сериозно препятствие пред американския самолетостроител, тъй като досега това беше най-продаваната въздухоплавателна машина и формираше почти една трета от оперативната печалба на компанията.

Според сайта на "Боинг", китайските авиокомпании съставляваха около 20% от доставките на 737 Max по целия свят през януари. China Southern Airlines Co. разполага с 16 самолета от този модел и има поръчки за още 34 машини, China Eastern Airlines има 13, а Air China Ltd. разполага с 14 такива самолети. Други китайски авиокомпании, които са закупили 737 Max, включват Hainan Airlines Holdings Co. и Shandong Airlines Co.

Версията Max на самолетите Boeing 737 имаше над 5000 поръчки от цял свят на стойност над 600 милиарда долара, включително и вече доставените самолети от този модел, който се съревновава с фамилията самолети A320neo на конкурентната европейска компания "Еърбъс" (Airbus).

Повечето китайски авиокомпании считат, че правителството в Пекин е техен основен акционер, а покупките на самолети често се координират от държавни агенции, включително и с Китайската администрация за гражданска авиация и Националната комисия за развитие и реформи. Никоя друга страна няма по-голямо търсене на въздухоплавателни средства от Китай, за който се смята, че през двадесетте години до 2037-а година ще иска да закупи общо 7690 нови самолета на стойност 1,2 трилиона долара, сочи последна прогноза на "Боинг".