Рок групата SEVI издаде нов албум – „Follow Me“

Българската рок-метъл група Sevi е създадена през 2010 г. от певицата Светлана Близнакова и Рали Велинов – бас китара. По-късно към тях се присъединяват различни музиканти, но Севи и Рали са в основата на формацията и като изпълнители, и като автори на песните. В настоящия състав в групата свирят още Делян Кетипов – китара, и Павлин Иванов – барабани.В края на 2010-а Sevi записват първия сингъл Can't stand the pain (Не можеш да устоиш на болката), към който по-късно е заснет и клип. В началото на 2012 г. излиза дебютният албум на рок формацията, озаглавен What Lies Beyond (Какво е отвъд). Две години по-късно следва първото европейско турне. През 2013-а излиза концертният им албум The other side of Sevi (Другата страна на Севи), а вторият студиен – The battle never ends (Битката никога не свършва), се появява през 2016 г.

В него се включва и италианският метъл китарист Лука Принчиота, с когото Sevi записват и сингъла Destiny (Съдба). С албума The battle never ends групата реализира 6 месечно турне с повече от 30 концерта в България и в чужбина. През септември същата година (2016) са поканени за подгряваща група на Europe в зала "Арена Армеец". Стилът на Sevi няма как да бъде определен точно, но мелодичният рок-метъл звук е най-близък до тяхната характеристика. Преди дни в столичен клуб те представиха своя нов албум Follow Me (Следвай ме). Той съдържа 11 песни. Между промоцията и предстоящото национално турне Светлана Близнакова и Рали Велинов разказват за Follow Me.

– споделя Светлана.

От самото начало искахме да се разграничим от т. нар. мейнстрийм звучене – пояснява Рали. Не искахме да попадаме в графата „класически рок“ или „класически хеви метъл“. Винаги сме оставали верни на себе си. Това, което ни харесва, това създаваме. И трите ни албума са много различни в концептуално отношение. Първият звучи по-класически, вторият стана „по-тежък“, а в третия още повече сме „втвърдили“ звука. Ние не правим съвместни участия с други групи, именно заради спецификата ни. Трудно е да намерим такава, с която да си паснем стилистично добре.

Националното турне на Sevi започва на 23 март в Ямбол, следват концерти в Пловдив, Добрич, Русе, Стара Загора, Бургас, Шумен, Варна, Благоевград, Габрово, Плевен. През лятото музикантите ще имат участия на големи фестивали у нас, ще свирят и на една сцена с американските метъл групи Disturbedи W.A.S.P.