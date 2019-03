Звездни имена и интересни проекти в програмата на „Европейския музикален фестивал“

Деветнадесетото издание на „Европейския музикален фестивал“ започва на 21 март с откриване на изложба и концерт в столичната зала „България“. Утвърдил се като едно от най-реномираните музикални събития у нас, фестивалът всяка година предлага интересни и вълнуващи срещи с имена от световните сцени.



През годините в афиша му са присъствали изпълнители от ранга на Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Пинкас Цукерман с Zukerman Chamber Players, Миша Майски, ансамбъл „Кремерата Балтика”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields и др. Организатор на фестивала е екипът на музикална агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и Министерството на културата. Събитието е част от Културния календар на Столичната община. Даниела Ханджиева, артистичен директор на фестивала представя програмата:

Има три събития, които са посветени на 120-годишнината от рождението на Панчо Владигеров – патриарха на българската композиторска школа. Цялата програма на концерта, с който откриваме фестивала, е съставена от негови произведения. Софийската филхармония под диригентството на Георги Димитров ще изпълни „Еврейска поема“ и „Дивертименти за оркестър“. В тази програма участва и известният цигулар Марио Хосен, солист в прочутия Концерт за цигулка и оркестър № 1 на големия наш композитор. Преди концерта, в галерия „България“, разположена във фоайето на залата, ще открием изложбата „Владигеров в музикалния калейдоскоп на ХХ век. Посоки, връзки, отражения”, представена от къща-музей „Панчо Владигеров” в София. По време на изложбата ще бъде валидирана нова пощенска марка, посветена на годишнината. Произведения на Владигеров ще чуем и на камерния концерт в залата на НМА „Панчо Владигеров“ в изпълнение на някои от най-талантливите студенти. Отбелязваме и 40-годишнината на детския хор „Пим Пам“, създаден от обичания наш композитор Борис Карадимчев. Концертът по този повод е на 12 април. Имаме и специално детско събитие – на 19 април групата от ученици на Националното музикално училище „Палиев спаркълс“ ще запознае децата с ударните инструменти. Бих искала да поканя публиката и на 23 април, когато ще свирят трима солисти от много висока класа – Пламена Мангова, Антон Бараховски и Кирил Злотников. Те ще изпълнят Концерт за цигулка, пиано и виолончело от Бетовен, а всеки от тях ще изсвири и по една солова пиеса с Оркестъра на Класик ФМ радио.

По традиция в навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и кулура и славянската писменост, „Кантус Фирмус“ ще връчи наградите „Златно перо“. С тях ще бъдат отличени 24-ма изявени български дейци на културата и изкуството. Церемонията е на 22 май. Същия ден е и музикално-танцовият спектакъл „Европа танцува“ с участието на няколко фолклорни ансамбъла. Ще бъде едно много цветно и красиво събитие – казва още Даниела Ханджиева.

На 31 май столичната публика ще има възможност да чуе програмата Tango&Campanella на една от най-известните и обичани български цигуларки Мила Георгиева и Оркестъра на Класик ФМ радио, диригент – Максим Ешкенази. Мила ще има и майсторски клас в НМУ.



Фестивалът завършва на 23 юни с концерта „Огнени струни“ на Неманя Радулович – страхотен млад цигулар, сърбин, който живее в Париж. За първи път гостува в България. Намираме това за голямо постижение, тъй като той е много търсен и се наложи да водим преговори с неговата агенция повече от година и половина. Той идва с ансамбъл Double Sens, който се състои от музиканти от Сърбия и Франция. Неманя ще изпълни класическа и кросоувър програма. Ще чуем Хачатурян, Вивалди, сръбски фолклор... За мен това е концерт, който заслужава вниманието на меломаните.