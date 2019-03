„Клуб Бродуей“ представя мюзикъла „Коса“ в 5 града

„Коса“ („Hair“) е дванадесетият мюзикъл, който „Broadway Performance Club” („Клуб Бродуей“) ще представи на българската публика тази пролет. Мир, любов, свобода, толерантност, щастие - тези думи описват духа на „Коса“ - първият рок мюзикъл, който превръща контракултурата в изкуство.



Зрителите ще могат да изживеят историята на бунтарите от 60-те, изпълнена с разтърсващи емоции и музика, в пет български града - четири представления от 2 до 5 април в Благоевград, в театър „Д-р Карл Джераси“ от 20:00 часа; на 6 април, в Общински драматичен театър Кюстендил, от 19:30 ч.; на 8 април, в Театър София, с две представления от 17:00 ч. и от 20:30 ч.; на 9 април в Бургас, Дом на нефтохимика, от 19:30 ч. и на 11 април в Държавна опера Варна, от 19:00ч.

Клубът „Бродуей“ към Американския университет в България е създаден през 2007 г. от група студенти, споделящи страстта към музикалния театър. От тогава насам те поставят ново представление всяка година.

Творческият процес и организационната подготовка, изпълняващи се изцяло от студенти, започват в началото на академичната година през септември и продължават до премиерата през пролетта. Ежеседмичните репетиции се състоят от над 18 часа хореография на танци, репетиции по актьорско майсторство и вокална подготовка.

Повече от 40 човека, идващи от различни краища на света и притежаващи различен опит в сценичните изкуства, образуват екип, чиято цел е да създаде един необикновен проект, който по-късно да представи пред българската публика. Тази година в екипа участват младежи от България, Виетнам, Америка, Холандия, Украйна, Русия, Сърбия и Албания.

Този април зрителите могат да проследят историята на група политически активни, дългокоси хипита, които мечтаят за „Епохата на Водолея“ и се бунтуват срещу задължителната военна служба във Виетнамската война. Младият Клод Буковски е изправен пред дилемата: да постъпи в армията или да изгори повиквателната си.

„Коса“ си е извоювал световен статус на социално-културен феномен, празнуващ живота и свободата. С музика на Галт Макдермот и текст на Джеръм Рагни и Джеймс Радо, зрителите ще се насладят на песни като Aquarius и Let The Sunshine In.

Клуб „Бродуей“ ще представи най-успешния мюзикъл в историята на жанра като концерт-спектакъл на английски език с български субтитри под съпровода на Saltfield Inc.

В главните роли зрителите могат да видят Никола Миланов, Боян Златарски, Валентина Станева, Евгения Трифонова, Борис Дечев, Георги-Никола Траянов и Десислава Арнаудова.

Продуцент на мюзикъла е Николета Манчева, а режисьор - Елизабет Иванова-Гибсън. Хореографията е изготвена от Симона Янева, Алексия Коколиос и Йорго Чирияй, а вокалната подготовка е дело на Наталия Кокар и Яница Янакиева. Асистент-режисьори на продукцията са Леда Драгиева и Виктория Димитрова. Асистент -продуцент е Виктория Ангелова.

Билети могат да се закупят в кампуса на Американския университет в България, касите на EasyPay, онлайн на сайта на EpayGo.bg и билетните центрове.