Солиден спад на Уолстрийт след влошаване на промишленoстта и от двете страни на Атлантическия океан

Пазарът на акции на Уолстрийт е подложен на силен натиск от продажби в началото на петъчната търговия, като и трите основни фондови индекса се понижават с над 1% след серия слаби макроикономически данни и от двете страни на Атлантическия океан, които подновиха инвеститорските опасения относно състоянието на световната икономика.

В същото време лихвеният спред между краткосрочните и дългосрочните държавни облигации на САЩ се сви рязко, което сякаш е предпоставка за скорошно достигане на т.нар. "обърна крива на доходността" - доста ясен сигнал за предстояща рецесия.

Индексът DJIA се понижава с над 300 пункта (спад с 1,19%), широкият индекс S&P500 - с 1,23%, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 1,55%, като и трите фондови индекса заличиха напълно солидните печалби от четвъртък.

Основна причина за днешното негативно представяне на пазарите на акции са подновените инвеститорски притеснения относно глобалния иокномичеки растеж. Повод за тези страхове дадоха серия слаби PMI бизнес проучвания от еврозоната и САЩ за месец март, които показаха рязко влошаване на промишлената активност и от двете страни на Океана. Промишленият PMI индекс на еврозоната се понижи до 71-месечно дъно, на Германия - до 76-месечно дъно и на САЩ - до 21-месечно дъно.

Днешното поведение на дълговия пазар в САЩ е също повод за сериозно безпокойство, след като лихвеният спред между краткосрочните 3-месечни и дългосрочните 10-годишни американски облигации се сви до под 10 базисни пункта (под 0,10%) за пръв път от 2007-а година насам, тъй като доходността на 10-годишните книжа удари 15-месечно дъно. Доходността на краткосрочните книжа (около 2,468%) вече надвишава тази на дългосрочните книжа (2,44%), като това означава т.нар. "обърната крива на доходността", която от историческа гледна точка е доста добър индикатор за предстояща икономическа рецесия. За последно участниците на финансовите пазари бяха свидетели на такава "обърната крива на доходността" през 2007-а година - точно преди последната световна финансова криза и икономическа рецесия.

Доста ниската доходността на дългосрочните облигации е негативен фактор за банковия сектор, тъй като по-ниските дългосрочни лихви вредят на банковите печалби. С оглед на това не е изненада, че едни от най-губещите по време на петъчната търговия са акциите на банките.

Акциите на Bank of America Corp. се понижават с 5,02%, на Citigroup Inc. - с 5,13% и на J.P. Morgan Chase & Co. - с 3,1%.

Силен спад с над 5,5% бележат и акциите на Nike Inc., след като световната компания за спортни стоки и облекла отчете по-слаби от очакваното приходи за последното тримесечие.