Б. Б. Кинг

„Ами, разбира се, че блусът е чувство. Но с него може да се напише история. Понякога се чувстваш добре, понякога – зле, но блусът е винаги за някой, когото обичаш, или за някой, който те е изоставил“ – това са думи на Букър Уайт, които биха могли да покажат пътеката към разгадаването на мистерията, наречена блус.



Пиесата Ain't Nobody Like My Baby в изпълнение на великия Би Би Кинг е доказателство за това висше проявление на афро-американското музикално творчество, пулсиращо в сърцето на черна и бяла Америка. Би Би Кинг е името, с което най-често се прави асоциация, когато се заговори за блус.



В ранна възраст Райли Кинг, както е родното име на Би Би Кинг, попива музиката на блусари като Т-Боун Уокър и Лони Джонсън, и джазизпълнители като Чарли Крисчън и Джанго Райнхарт. Скоро Кинг започва да развива собствените си музикални умения, пеейки госпъл в местната църква. Именно в нея младият бъдещ китарист получава първото си музикално кръщене.