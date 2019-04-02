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от 08.00 часа
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Обсъждат се възможности за разкриването на Висше военновъздушно училище в Долна Митрополия

Автор:
Красимир Каракачанов
Снимка: БТА

Статутът на факултет „Авиационен“ и възможностите за развитието му във Висше военновъздушно училище ще се обсъждат днес в Долна Митрополия.

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще посетят факултет „Авиационен“, който в момента е  част от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново.

С ръководството на факултета ще бъдат обсъдени статутът и възможностите за развитието му във Висше военновъздушно училище.

Министър-председателят Бойко Борисов е поканен да присъства на срещата, съобщиха от Министерството на отбраната.
Програма Хоризонт Общество    Висше военновъздушно училище Долна Митрополия Национален военен университет
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публикувано на 02.04.19 в 07:02
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