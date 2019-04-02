Обсъждат се възможности за разкриването на Висше военновъздушно училище в Долна Митрополия

Статутът на факултет „Авиационен“ и възможностите за развитието му във Висше военновъздушно училище ще се обсъждат днес в Долна Митрополия.

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще посетят факултет „Авиационен“, който в момента е част от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново.

С ръководството на факултета ще бъдат обсъдени статутът и възможностите за развитието му във Висше военновъздушно училище.

Министър-председателят Бойко Борисов е поканен да присъства на срещата, съобщиха от Министерството на отбраната.