Джазът среща класиката в Първо студио на БНР. На 11 април от 19.30 ч. Биг бендът на Българското национално радио ще представи оригиналния си проект. Гост диригент е Любомир Денов - младши.

Солист ще бъде Данчо Радевски, който е дългогодишен солист кларнетист на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Концертирал е в Европа, Америка и Азия. Участвал е в национални и международни проекти с различни камерни формации в изпълнения на класическа и съвременна музика.

Любомир Денев - младши е диригент и композитор. От 2012 г. той е постоянен диригент на Sofia Session Orchestra, част от Four For Music LTD. В репертоара му присъства филмова и съвременна музика, специално подготвена за САЩ, Великобритания, Франция, Индия. Авторски творби и оркестрации на Денев са изпълнявани в САЩ, Германия и България. Носител е на много национални награди и отличия за композиция.

Билети в Рекламно-информационния център на БНР (бул. “Драган Цанков“ №4), на касата на Кантус Фирмус в зала България и онлайн на ticketsbg.com и eventim.bg.